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Лига Европы
17 февраля 2023, 13:23 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:33
137
0

Шахтер отпраздновал первую с августа 2021 года домашнюю победу в еврокубках

Горняки пропускают на международной арене 11 матчей подряд

17 февраля 2023, 13:23 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:33
137
0
Шахтер отпраздновал первую с августа 2021 года домашнюю победу в еврокубках
ФК Шахтер

«Шахтер»», обыграв со счетом 2:1 «Ренн», прервал свою 7-матчевую домашнюю серию без побед в еврокубках (5 ничьих и 2 поражения) и избежал, тем самым, авторства нового украинского антирекорда.

Последний раз горняки праздновали викторию в родных стенах 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они в Киеве взяли верх над «Генком» – 2:1. А вот другую затянувшуюся серию оранжево-черным, увы, прервать не удалось: дончане пропустили на международной арене 11-й-матч подряд. Последний раз «Шахтер» оставался «сухим» 28 сентября 2021-го – 0:0 дома с «Интером».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

7 (=4-3)

Шахтер

19.09.2018

Хоффенхайм

2:2

20.02.2020

Бенфика

2:1

7 (=5-2)

Шахтер

25.08.2021

Монако

2:2

16.02.2023

Ренн

2:1

6 (=3-3)

Динамо

11.03.2021

Брюгге

1:1

03.08.2022

Штурм

1:0

5 (=0-5)

Ворскла

04.08.2016

Локомотив З

2:3

21.07.2022

АИК

3:2

5 (=2-3)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1

19.10.2017

Герта

2:1

4* (=0-4)

Динамо

17.08.2022

Бенфика

0:2

4 (=1-3)

Динамо

02.10.2007

Спортинг

1:2

27.08.2008

Спартак М

4:1

4 (=2-2)

Динамо

24.10.2000

ПСВ

0:1

30.10.2001

Боавишта

1:0

4 (=2-2)

Шахтер

12.04.2011

Барселона

0:1

19.09.2012

Норшелланн

2:0

4 (=2-2)

Карпаты

26.08.2010

Галатасарай

1:1

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0

4* (=2-2)

Александрия

24.08.2017

БАТЭ

1:2

4 (=3-1)

Шахтер

05.12.2012

Ювентус

0:1

27.11.2013

Реал Сосьедад

4:0

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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