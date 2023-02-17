Шахтер отпраздновал первую с августа 2021 года домашнюю победу в еврокубках

«Шахтер»», обыграв со счетом 2:1 «Ренн», прервал свою 7-матчевую домашнюю серию без побед в еврокубках (5 ничьих и 2 поражения) и избежал, тем самым, авторства нового украинского антирекорда.

Последний раз горняки праздновали викторию в родных стенах 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они в Киеве взяли верх над «Генком» – 2:1. А вот другую затянувшуюся серию оранжево-черным, увы, прервать не удалось: дончане пропустили на международной арене 11-й-матч подряд. Последний раз «Шахтер» оставался «сухим» 28 сентября 2021-го – 0:0 дома с «Интером».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 7 (=4-3) Шахтер 19.09.2018 Хоффенхайм 2:2 20.02.2020 Бенфика 2:1 7 (=5-2) Шахтер 25.08.2021 Монако 2:2 16.02.2023 Ренн 2:1 6 (=3-3) Динамо 11.03.2021 Брюгге 1:1 03.08.2022 Штурм 1:0 5 (=0-5) Ворскла 04.08.2016 Локомотив З 2:3 21.07.2022 АИК 3:2 5 (=2-3) Заря 20.08.2015 Легия 0:1 19.10.2017 Герта 2:1 4* (=0-4) Динамо 17.08.2022 Бенфика 0:2 4 (=1-3) Динамо 02.10.2007 Спортинг 1:2 27.08.2008 Спартак М 4:1 4 (=2-2) Динамо 24.10.2000 ПСВ 0:1 30.10.2001 Боавишта 1:0 4 (=2-2) Шахтер 12.04.2011 Барселона 0:1 19.09.2012 Норшелланн 2:0 4 (=2-2) Карпаты 26.08.2010 Галатасарай 1:1 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 4* (=2-2) Александрия 24.08.2017 БАТЭ 1:2 4 (=3-1) Шахтер 05.12.2012 Ювентус 0:1 27.11.2013 Реал Сосьедад 4:0

* серия не закончена.