Шахтер отпраздновал первую с августа 2021 года домашнюю победу в еврокубках
Горняки пропускают на международной арене 11 матчей подряд
«Шахтер»», обыграв со счетом 2:1 «Ренн», прервал свою 7-матчевую домашнюю серию без побед в еврокубках (5 ничьих и 2 поражения) и избежал, тем самым, авторства нового украинского антирекорда.
Последний раз горняки праздновали викторию в родных стенах 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они в Киеве взяли верх над «Генком» – 2:1. А вот другую затянувшуюся серию оранжево-черным, увы, прервать не удалось: дончане пропустили на международной арене 11-й-матч подряд. Последний раз «Шахтер» оставался «сухим» 28 сентября 2021-го – 0:0 дома с «Интером».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
7 (=4-3)
|
Шахтер
|
19.09.2018
|
Хоффенхайм
|
2:2
|
20.02.2020
|
Бенфика
|
2:1
|
7 (=5-2)
|
Шахтер
|
25.08.2021
|
Монако
|
2:2
|
16.02.2023
|
Ренн
|
2:1
|
6 (=3-3)
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Брюгге
|
1:1
|
03.08.2022
|
Штурм
|
1:0
|
5 (=0-5)
|
Ворскла
|
04.08.2016
|
Локомотив З
|
2:3
|
21.07.2022
|
АИК
|
3:2
|
5 (=2-3)
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1
|
19.10.2017
|
Герта
|
2:1
|
4* (=0-4)
|
Динамо
|
17.08.2022
|
Бенфика
|
0:2
|
|
|
|
4 (=1-3)
|
Динамо
|
02.10.2007
|
Спортинг
|
1:2
|
27.08.2008
|
Спартак М
|
4:1
|
4 (=2-2)
|
Динамо
|
24.10.2000
|
ПСВ
|
0:1
|
30.10.2001
|
Боавишта
|
1:0
|
4 (=2-2)
|
Шахтер
|
12.04.2011
|
Барселона
|
0:1
|
19.09.2012
|
Норшелланн
|
2:0
|
4 (=2-2)
|
Карпаты
|
26.08.2010
|
Галатасарай
|
1:1
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0
|
4* (=2-2)
|
Александрия
|
24.08.2017
|
БАТЭ
|
1:2
|
|
|
|
4 (=3-1)
|
Шахтер
|
05.12.2012
|
Ювентус
|
0:1
|
27.11.2013
|
Реал Сосьедад
|
4:0
* серия не закончена.
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