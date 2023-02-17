Украинцы 10-й раз обыграли французов в еврокубках на своем поле
«Шахтер» отпраздновал два победных юбилея
Победа «Шахтера» над «Ренном» (2:1) стала 10-й для украинских клубов в домашних баталиях с французами в еврокубках. 8 раз наши команды добивались успеха в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке чемпионов и Кубке Интертото. По 4 виктории отпраздновали в родных стенах «Динамо» и «Шахтер», по 1 – «Днепр» и «Таврия». В свою очередь 3 раза уступал на выезде украинцам «Ренн», 2 – «Сент-Этьен», по 1 – «Генгам», «Марсель», «Монако», ПСЖ и «Тулуза».
К слову, победа над «Ренном» оказалась вдвойне юбилейной и для самих горняков – 120-й в еврокубках, в том числе 30-й в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 домашних побед украинских клубов над командами из Франции в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
03.03.1976
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Сент-Этьен
|
2:0
|
2.
|
19.09.1979
|
КУ
|
1/32
|
Шахтер
|
Виктор НОСОВ
|
Монако
|
2:1
|
3.
|
26.07.2008
|
КИ
|
Р3
|
Таврия
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Ренн
|
1:0
|
4.
|
09.04.2009
|
КУ
|
1/4
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Марсель
|
2:0
|
5.
|
16.04.2009
|
КУ
|
1/4
|
Динамо
|
Юрий СЕМИН
|
ПСЖ
|
3:0
|
6.
|
22.10.2009
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Тулуза
|
4:0
|
7.
|
11.12.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
Хуанде РАМОС
|
Сент-Этьен
|
1:0
|
8.
|
26.02.2015
|
ЛЕ
|
1/16
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Генгам
|
3:1
|
9.
|
08.11.2018
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Ренн
|
3:1
|
10.
|
16.02.2023
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Ренн
|
2:1
КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд.
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