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Лига Европы
17 февраля 2023, 13:07 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:14
277
0

Украинцы 10-й раз обыграли французов в еврокубках на своем поле

«Шахтер» отпраздновал два победных юбилея

17 февраля 2023, 13:07 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:14
277
0
Украинцы 10-й раз обыграли французов в еврокубках на своем поле
ФК Шахтер

Победа «Шахтера» над «Ренном» (2:1) стала 10-й для украинских клубов в домашних баталиях с французами в еврокубках. 8 раз наши команды добивались успеха в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке чемпионов и Кубке Интертото. По 4 виктории отпраздновали в родных стенах «Динамо» и «Шахтер», по 1 – «Днепр» и «Таврия». В свою очередь 3 раза уступал на выезде украинцам «Ренн», 2 – «Сент-Этьен», по 1 – «Генгам», «Марсель», «Монако», ПСЖ и «Тулуза».

К слову, победа над «Ренном» оказалась вдвойне юбилейной и для самих горняков – 120-й в еврокубках, в том числе 30-й в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних побед украинских клубов над командами из Франции в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1.

03.03.1976

КЧ

1/4

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Сент-Этьен

2:0

2.

19.09.1979

КУ

1/32

Шахтер

Виктор НОСОВ

Монако

2:1

3.

26.07.2008

КИ

Р3

Таврия

Михаил ФОМЕНКО

Ренн

1:0

4.

09.04.2009

КУ

1/4

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Марсель

2:0

5.

16.04.2009

КУ

1/4

Динамо

Юрий СЕМИН

ПСЖ

3:0

6.

22.10.2009

ЛЕ

ГТ

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Тулуза

4:0

7.

11.12.2014

ЛЕ

ГТ

Днепр

Хуанде РАМОС

Сент-Этьен

1:0

8.

26.02.2015

ЛЕ

1/16

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Генгам

3:1

9.

08.11.2018

ЛЕ

ГТ

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

Ренн

3:1

10.

16.02.2023

ЛЕ

1/16

Шахтер

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Ренн

2:1

КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд.

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Источник Sport.ua
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