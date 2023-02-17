Украинцы 10-й раз обыграли французов в еврокубках на своем поле

Победа «Шахтера» над «Ренном» (2:1) стала 10-й для украинских клубов в домашних баталиях с французами в еврокубках. 8 раз наши команды добивались успеха в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке чемпионов и Кубке Интертото. По 4 виктории отпраздновали в родных стенах «Динамо» и «Шахтер», по 1 – «Днепр» и «Таврия». В свою очередь 3 раза уступал на выезде украинцам «Ренн», 2 – «Сент-Этьен», по 1 – «Генгам», «Марсель», «Монако», ПСЖ и «Тулуза».

К слову, победа над «Ренном» оказалась вдвойне юбилейной и для самих горняков – 120-й в еврокубках, в том числе 30-й в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних побед украинских клубов над командами из Франции в еврокубках

Дата Ранг Стадия Клуб Тренер Соперник Счет 1. 03.03.1976 КЧ 1/4 Динамо Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Сент-Этьен 2:0 2. 19.09.1979 КУ 1/32 Шахтер Виктор НОСОВ Монако 2:1 3. 26.07.2008 КИ Р3 Таврия Михаил ФОМЕНКО Ренн 1:0 4. 09.04.2009 КУ 1/4 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Марсель 2:0 5. 16.04.2009 КУ 1/4 Динамо Юрий СЕМИН ПСЖ 3:0 6. 22.10.2009 ЛЕ ГТ Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Тулуза 4:0 7. 11.12.2014 ЛЕ ГТ Днепр Хуанде РАМОС Сент-Этьен 1:0 8. 26.02.2015 ЛЕ 1/16 Динамо Сергей РЕБРОВ Генгам 3:1 9. 08.11.2018 ЛЕ ГТ Динамо Александр ХАЦКЕВИЧ Ренн 3:1 10. 16.02.2023 ЛЕ 1/16 Шахтер Игор ЙОВИЧЕВИЧ Ренн 2:1

КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд.