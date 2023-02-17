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  4. ВИДЕО. Тен Хаг раскритиковал судейство в матче МЮ против Барселоны в ЛЕ
Лига Европы
17 февраля 2023, 13:05 |
547
0

ВИДЕО. Тен Хаг раскритиковал судейство в матче МЮ против Барселоны в ЛЕ

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

17 февраля 2023, 13:05 |
547
0
ВИДЕО. Тен Хаг раскритиковал судейство в матче МЮ против Барселоны в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В четверг, 16 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:2.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг остался недовольным работой арбитров и раскритиковал судейство.

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Эрик тен Хаг видео Лига Европы Манчестер Юнайтед Барселона Барселона - Манчестер Юнайтед судейство
Источник Sport.ua
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