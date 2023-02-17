ВИДЕО. Тен Хаг раскритиковал судейство в матче МЮ против Барселоны в ЛЕ

В четверг, 16 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:2.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг остался недовольным работой арбитров и раскритиковал судейство.