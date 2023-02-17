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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я бы не сказал, что Шахтер отскочил в матче с Ренном»
Лига Европы
17 февраля 2023, 12:29 |
283
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я бы не сказал, что Шахтер отскочил в матче с Ренном»

Игрок считает победу заслуженной

17 февраля 2023, 12:29 |
283
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я бы не сказал, что Шахтер отскочил в матче с Ренном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил первый матч плей-офф Лиги Европы, в котором команда обыграла французский «Ренн» со счетом 2:1.

«Всегда в первых матчах после сборов нет игрового тонуса, поэтому было тяжело. Во втором тайме соперник проигрывал 0:2, им нужно было идти и забивать. К сожалению, пропустили гол, но там была хорошая передача, удар... Квалификация их игроков позволяет проводить такие комбинации».

«Но я бы не сказал, что мы отскочили. У них были еще моменты, у нас были удары», — сказал Степаненко.

Ответный матч пройдет 23 февраля.

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Источник FootballHub
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