Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я бы не сказал, что Шахтер отскочил в матче с Ренном»
Игрок считает победу заслуженной
Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил первый матч плей-офф Лиги Европы, в котором команда обыграла французский «Ренн» со счетом 2:1.
«Всегда в первых матчах после сборов нет игрового тонуса, поэтому было тяжело. Во втором тайме соперник проигрывал 0:2, им нужно было идти и забивать. К сожалению, пропустили гол, но там была хорошая передача, удар... Квалификация их игроков позволяет проводить такие комбинации».
«Но я бы не сказал, что мы отскочили. У них были еще моменты, у нас были удары», — сказал Степаненко.
Ответный матч пройдет 23 февраля.
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