Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я бы не сказал, что Шахтер отскочил в матче с Ренном»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил первый матч плей-офф Лиги Европы, в котором команда обыграла французский «Ренн» со счетом 2:1.

«Всегда в первых матчах после сборов нет игрового тонуса, поэтому было тяжело. Во втором тайме соперник проигрывал 0:2, им нужно было идти и забивать. К сожалению, пропустили гол, но там была хорошая передача, удар... Квалификация их игроков позволяет проводить такие комбинации».

«Но я бы не сказал, что мы отскочили. У них были еще моменты, у нас были удары», — сказал Степаненко.

Ответный матч пройдет 23 февраля.