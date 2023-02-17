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  4. Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 11:40 |
754
1

Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ»

Игрок донецкого «Шахтера» – про победу над «Ренном»

17 февраля 2023, 11:40 |
754
1
Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ»
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Полузащитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дмитрий Крыськив прокомментировал победу над французским «Ренном» в матче 1/16 финала Лиги Европы:

– С победой! Как прокомментируешь свой результативный дебют в еврокубках?
– Спасибо! Дебют оказался тяжелым, ведь первая игра после продолжительного перерыва была еврокубковой. Команда показала хороший футбол и выиграла 2:1.

– Тебе было комфортно на позиции левого вингера?
– Да, это не моя позиция, но я понимаю требования тренера. Надеюсь и дальше быть полезным команде.

– Накануне поединка тренер неоднократно о тебе упоминал – это придавало мотивации?
– Да, действительно, я чувствую доверие тренера как на поле, так и вне его. Следует оправдывать ее хорошей игрой и результативными действиями.

– Как Игорь Йовичевич мотивировал команду перед матчем с «Ренном»?
– Как всегда, мы играли за всю страну и ВСУ. Нельзя было выйти и играть вполсилы. Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ.

– Что чувствовали, когда слышали слова поддержки с трибун и возгласы в адрес ВСУ?
– Хочется поблагодарить болельщиков! Ощущалась большая поддержка. Было заметно, что мы играем за всю страну, надеюсь, что уже близка наша главная победа.

Поединок «Шахтер» – «Ренн» завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

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Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк Ренн Лига Европы Шахтер - Ренн Игор Йовичевич дебют
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Al1515
Футболистам Шахтера грысть землю на футбольном поле .А их.фанатам необходимо отправиться на Денбасс и на этот раз выбросить в мусор плакат Донбасс порожняк не гонит а сделать новый Слава Украине ! 
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