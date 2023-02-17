Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ»

Полузащитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дмитрий Крыськив прокомментировал победу над французским «Ренном» в матче 1/16 финала Лиги Европы:

– С победой! Как прокомментируешь свой результативный дебют в еврокубках?

– Спасибо! Дебют оказался тяжелым, ведь первая игра после продолжительного перерыва была еврокубковой. Команда показала хороший футбол и выиграла 2:1.

– Тебе было комфортно на позиции левого вингера?

– Да, это не моя позиция, но я понимаю требования тренера. Надеюсь и дальше быть полезным команде.

– Накануне поединка тренер неоднократно о тебе упоминал – это придавало мотивации?

– Да, действительно, я чувствую доверие тренера как на поле, так и вне его. Следует оправдывать ее хорошей игрой и результативными действиями.

– Как Игорь Йовичевич мотивировал команду перед матчем с «Ренном»?

– Как всегда, мы играли за всю страну и ВСУ. Нельзя было выйти и играть вполсилы. Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ.

– Что чувствовали, когда слышали слова поддержки с трибун и возгласы в адрес ВСУ?

– Хочется поблагодарить болельщиков! Ощущалась большая поддержка. Было заметно, что мы играем за всю страну, надеюсь, что уже близка наша главная победа.

Поединок «Шахтер» – «Ренн» завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.