Испания17 февраля 2023, 11:16 | Обновлено 17 февраля 2023, 11:28
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Атлетик продлил контракт с Вальверде
Новое соглашение рассчитано до 2024 года
17 февраля 2023, 11:16 | Обновлено 17 февраля 2023, 11:28
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Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде продлил контракт. Новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до конца 2024 года.
Эрнесто Вальверде руководил «Атлетиком» в разные периоды. Всего он провел 332 матча во главе команды, что является рекордом в истории «львов».
В этом сезоне «Атлетик» занимает 7-е место в таблице Ла Лиги, а также сыграет против «Осасуны» в полуфинале Кубка страны.
Напомним, ранее экс-игрок сборной Испании и бывшая звезда «Атлетика» завершил карьеру.
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