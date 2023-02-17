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Испания
17 февраля 2023, 11:16 | Обновлено 17 февраля 2023, 11:28
27
0

Атлетик продлил контракт с Вальверде

Новое соглашение рассчитано до 2024 года

17 февраля 2023, 11:16 | Обновлено 17 февраля 2023, 11:28
27
0
Атлетик продлил контракт с Вальверде
ФК Атлетик Бильбао. Эрнесто Вальверде (справа)

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде продлил контракт. Новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до конца 2024 года.

Эрнесто Вальверде руководил «Атлетиком» в разные периоды. Всего он провел 332 матча во главе команды, что является рекордом в истории «львов».

В этом сезоне «Атлетик» занимает 7-е место в таблице Ла Лиги, а также сыграет против «Осасуны» в полуфинале Кубка страны.

Напомним, ранее экс-игрок сборной Испании и бывшая звезда «Атлетика» завершил карьеру.

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Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде продление контракта
Источник ФК Атлетик Бильбао
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