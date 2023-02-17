Атлетик продлил контракт с Вальверде

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде продлил контракт. Новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до конца 2024 года.

Эрнесто Вальверде руководил «Атлетиком» в разные периоды. Всего он провел 332 матча во главе команды, что является рекордом в истории «львов».

В этом сезоне «Атлетик» занимает 7-е место в таблице Ла Лиги, а также сыграет против «Осасуны» в полуфинале Кубка страны.

Напомним, ранее экс-игрок сборной Испании и бывшая звезда «Атлетика» завершил карьеру.