Экс-игрок сборной Испании и бывшая звезда Атлетика завершил карьеру

Экс-игрок сборной Испании Фернандо Льоренте, который известен своими выступлениями за «Атлетик» Бильбао, объявил о завершении карьеры. Футболист повесил бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.

«Я уже все для себя решил. Вы не увидите меня на поле. Я буду заниматься спортом, играя в падель».

За свою карьеру Льоренте, помимо «Атлетика», играл за «Басконию», «Ювентус», «Севилью», «Суонси», «Тоттенхэм», «Наполи», «Удинезе» и «Эйбар». За сборную Испании он провел 24 матча, в которых отметился 7 голами. Вместе с национальной командой он выиграл ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.

Вместе с «Тоттенхэмом» он играл в финале ЛЧ 2018/2019, а с «Севильей» взял Лигу Европы в сезоне 2015/2016. Больше всего трофеев он завоевал находясь в «Ювентусе»: две победы в чемпионате Италии, две победы в Суперкубке Италии, победа в Кубке Италии и финал ЛЧ 2014/2015.

Однако больше всего игр он провел именно за «Атлетик» Бильбао: 262 матча, в которых отметился 82 голами. Последним клубом Льоренте был испанский «Эйбар».