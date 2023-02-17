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  4. Маурицио САРРИ: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»
Лига конференций
17 февраля 2023, 10:25 | Обновлено 17 февраля 2023, 10:49
664
1

Маурицио САРРИ: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»

Наставник «Лацио» раскритиковал рефери матча с «ЧФР Клуж»

17 февраля 2023, 10:25 | Обновлено 17 февраля 2023, 10:49
664
1
Маурицио САРРИ: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над румынским «ЧФР Клуж» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций..

«Этим вечером многое для нас шло не так, но мы всё равно победили. Вероятно, в полных составах всё сложилось бы ещё лучше. Что касается судейской работы в целом, я могу лишь сказать, что это просто немыслимо для еврокубкового матча», - сказал Сарри.

Ответная встреча состоится 23 февраля.

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Маурицио Сарри ЧФР Клуж Лацио Лига конференций
Источник DAZN
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zzg77
И при чем здесь судья, если тренер козел?
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