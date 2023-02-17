Лига конференций17 февраля 2023, 10:25 | Обновлено 17 февраля 2023, 10:49
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Маурицио САРРИ: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»
Наставник «Лацио» раскритиковал рефери матча с «ЧФР Клуж»
17 февраля 2023, 10:25 | Обновлено 17 февраля 2023, 10:49
664
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Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над румынским «ЧФР Клуж» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций..
«Этим вечером многое для нас шло не так, но мы всё равно победили. Вероятно, в полных составах всё сложилось бы ещё лучше. Что касается судейской работы в целом, я могу лишь сказать, что это просто немыслимо для еврокубкового матча», - сказал Сарри.
Ответная встреча состоится 23 февраля.
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