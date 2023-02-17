Маурицио САРРИ: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»

Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над румынским «ЧФР Клуж» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций..

«Этим вечером многое для нас шло не так, но мы всё равно победили. Вероятно, в полных составах всё сложилось бы ещё лучше. Что касается судейской работы в целом, я могу лишь сказать, что это просто немыслимо для еврокубкового матча», - сказал Сарри.

Ответная встреча состоится 23 февраля.