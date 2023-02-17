Лига Европы17 февраля 2023, 08:14 |
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Душан ВЛАХОВИЧ: «Мы заслуживали большего»
Форвард «Ювентуса» – о ничьей с «Нантом»
17 февраля 2023, 08:14 |
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23-летний сербский нападающий итальянского «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал ничью с французским «Нантом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Горькие чувства, мы заслуживали большего. Но матч уже закончился. Сейчас думаем о «Специи», а также об ответном матче, там надо будет дать все возможное. Нам не повезло, пропустили контратаку и нам забили, а мы дважды попали в перекладину. Надо набираться сил на предстоящие матчи», - сказал Влахович.
Ответная встреча состоится 23 февраля во Франции.
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