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  4. Душан ВЛАХОВИЧ: «Мы заслуживали большего»
Лига Европы
17 февраля 2023, 08:14 |
115
0

Душан ВЛАХОВИЧ: «Мы заслуживали большего»

Форвард «Ювентуса» – о ничьей с «Нантом»

17 февраля 2023, 08:14 |
115
0
Душан ВЛАХОВИЧ: «Мы заслуживали большего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

23-летний сербский нападающий итальянского «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал ничью с французским «Нантом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Горькие чувства, мы заслуживали большего. Но матч уже закончился. Сейчас думаем о «Специи», а также об ответном матче, там надо будет дать все возможное. Нам не повезло, пропустили контратаку и нам забили, а мы дважды попали в перекладину. Надо набираться сил на предстоящие матчи», - сказал Влахович.

Ответная встреча состоится 23 февраля во Франции.

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Душан Влахович Нант Ювентус Лига Европы
Источник ФК Ювентус
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