Душан ВЛАХОВИЧ: «Мы заслуживали большего»

23-летний сербский нападающий итальянского «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал ничью с французским «Нантом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Горькие чувства, мы заслуживали большего. Но матч уже закончился. Сейчас думаем о «Специи», а также об ответном матче, там надо будет дать все возможное. Нам не повезло, пропустили контратаку и нам забили, а мы дважды попали в перекладину. Надо набираться сил на предстоящие матчи», - сказал Влахович.

Ответная встреча состоится 23 февраля во Франции.