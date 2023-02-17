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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были выигрывать»
Лига Европы
17 февраля 2023, 04:24 |
83
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были выигрывать»

Нидерландца исход матча на «Камп Ноу» не удовлетворил

17 февраля 2023, 04:24 |
83
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были выигрывать»
UEFA. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от игры с «Барселоной» на выезде (2:2) в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы должны были выигрывать. Но уровень футбола действительно был высоким. Две хорошие команды показали очень хорошую игру. Я доволен, как сыграла моя команда.

Когда доминируешь в матче с первой командой Испании, можно увидеть много положительных вещей. Но нужно больше забивать, если создаешь пять-семь явных моментов», – признался тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Барселона Манчестер Юнайтед Лига Европы Барселона - Манчестер Юнайтед
Источник УЕФА
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