Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были выигрывать»
Нидерландца исход матча на «Камп Ноу» не удовлетворил
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от игры с «Барселоной» на выезде (2:2) в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.
«Мы должны были выигрывать. Но уровень футбола действительно был высоким. Две хорошие команды показали очень хорошую игру. Я доволен, как сыграла моя команда.
Когда доминируешь в матче с первой командой Испании, можно увидеть много положительных вещей. Но нужно больше забивать, если создаешь пять-семь явных моментов», – признался тен Хаг.
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