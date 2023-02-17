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  4. ХАВИ: «Я очень доволен тем, как мы сыграли с МЮ»
Лига Европы
17 февраля 2023, 04:05 |
101
0

ХАВИ: «Я очень доволен тем, как мы сыграли с МЮ»

Испанский специалист признался, что удовлетворен

17 февраля 2023, 04:05 |
101
0
ХАВИ: «Я очень доволен тем, как мы сыграли с МЮ»
UEFA. Хави

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави оценил игру команды в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы играли против одной из лучших команд в Европе. Нам не удалось выиграть, и на следующей неделе мы можем вылететь, поэтому я не стану говорить, как мы прогрессируем, но я очень доволен тем, как мы сыграли сегодня.

Мы хотели, чтобы Кунде и Алонсо продвигались с мячом вперед и комбинировали с Гави. Хотели удивить «Юнайтед» таким образом. Мне понравилось, как мы использовали задуманное. Но «МЮ» – потрясающая команда, одна из лучших в Европе, и у нее замечательный тренер», – заявил Хави.

Ответную игру в Англии «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» проведут 23 февраля.

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Хави Барселона Барселона - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лига Европы
Источник УЕФА
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