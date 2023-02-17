ХАВИ: «Я очень доволен тем, как мы сыграли с МЮ»
Испанский специалист признался, что удовлетворен
Главный тренер испанской «Барселоны» Хави оценил игру команды в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы.
«Мы играли против одной из лучших команд в Европе. Нам не удалось выиграть, и на следующей неделе мы можем вылететь, поэтому я не стану говорить, как мы прогрессируем, но я очень доволен тем, как мы сыграли сегодня.
Мы хотели, чтобы Кунде и Алонсо продвигались с мячом вперед и комбинировали с Гави. Хотели удивить «Юнайтед» таким образом. Мне понравилось, как мы использовали задуманное. Но «МЮ» – потрясающая команда, одна из лучших в Европе, и у нее замечательный тренер», – заявил Хави.
Ответную игру в Англии «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» проведут 23 февраля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы
Звездный аргентинец не контактировал с руководством каталонского клуба