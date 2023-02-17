Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер АЕКа: «Картина наших действий с Днепром-1 была очень хорошей»
Лига конференций
17 февраля 2023, 01:53 | Обновлено 17 февраля 2023, 01:55
41
0

Тренер АЕКа: «Картина наших действий с Днепром-1 была очень хорошей»

Хосе Луис Ольтра остался доволен

17 февраля 2023, 01:53 | Обновлено 17 февраля 2023, 01:55
41
0
Тренер АЕКа: «Картина наших действий с Днепром-1 была очень хорошей»
ФК АЕК Ларнака. Хосе Луис Ольтра

Главный тренер кипрского АЕКа из Ларнаки Хосе Луис Ольтра прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги конференций с «Днепром-1», в котором его подопечные дома победили со счетом 1:0.

«Я очень доволен результатом. Очень серьезная игра, сосредоточенная, без ошибок в защите. Мы пытались играть высоко, но это было непросто. «Днепр-1» - очень хорошая команда с качественными игроками. У нас были моменты, и мы забили со стандартного положения, в отличие от соперника. Большое спасибо нашим болельщикам, они заслужили этот результат. Про своих футболистов ничего не скажу, кроме того, что они воины, а наш вратарь был как всегда на высоте.

Я не люблю говорить о футболистах. Предпочитаю, чтобы за меня говорили их действия. Мы играли упорно и сосредоточенно сегодня, общая картина наших действий была очень хорошей. Мы рисковали в нашей игре», – рассказал Ольтра.

По теме:
Обидчик Днепра-1 среди претендентов на игрока недели в Лиге конференций
КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»
АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор
Лига конференций АЕК Ларнака АЕК Ларнака - Днепр-1 Днепр-1
Источник АЕК Ларнака
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая заруба: Барса и Ман Юнайтед забили дважды. Все решится в Манчестере
Футбол | 16 февраля 2023, 21:41 10
Большая заруба: Барса и Ман Юнайтед забили дважды. Все решится в Манчестере
Большая заруба: Барса и Ман Юнайтед забили дважды. Все решится в Манчестере

Европейские гранды устроили голевую феерию в начале 2-го тайма

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Жизнь после Мудрика? Крыськив занял его место и забил гол»
Футбол | 16 февраля 2023, 22:59 5
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Жизнь после Мудрика? Крыськив занял его место и забил гол»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Жизнь после Мудрика? Крыськив занял его место и забил гол»

Коуч «Шахтера» – про игру команды без звездного украинца

Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Футбол | 16.02.2023, 12:28
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 16.02.2023, 04:30
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
Биатлон | 16.02.2023, 16:50
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
15.02.2023, 00:27 5
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
16.02.2023, 14:35 11
Биатлон
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
15.02.2023, 18:30 4
Биатлон
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
16.02.2023, 11:05 31
Футбол
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
15.02.2023, 05:20 4
Футбол
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
16.02.2023, 08:08
Бокс
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
15.02.2023, 09:28 3
Бокс
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
15.02.2023, 23:31 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности