Тренер АЕКа: «Картина наших действий с Днепром-1 была очень хорошей»

Главный тренер кипрского АЕКа из Ларнаки Хосе Луис Ольтра прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги конференций с «Днепром-1», в котором его подопечные дома победили со счетом 1:0.

«Я очень доволен результатом. Очень серьезная игра, сосредоточенная, без ошибок в защите. Мы пытались играть высоко, но это было непросто. «Днепр-1» - очень хорошая команда с качественными игроками. У нас были моменты, и мы забили со стандартного положения, в отличие от соперника. Большое спасибо нашим болельщикам, они заслужили этот результат. Про своих футболистов ничего не скажу, кроме того, что они воины, а наш вратарь был как всегда на высоте.

Я не люблю говорить о футболистах. Предпочитаю, чтобы за меня говорили их действия. Мы играли упорно и сосредоточенно сегодня, общая картина наших действий была очень хорошей. Мы рисковали в нашей игре», – рассказал Ольтра.