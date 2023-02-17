Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона и МЮ установили зрительский рекорд Лиги Европы
Лига Европы
17 февраля 2023, 01:34 | Обновлено 17 февраля 2023, 01:41
174
0

Барселона и МЮ установили зрительский рекорд Лиги Европы

Игра на «Камп Ноу» получилась исторической

17 февраля 2023, 01:34 | Обновлено 17 февраля 2023, 01:41
174
0
Барселона и МЮ установили зрительский рекорд Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 февраля, в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы в столице Каталонии отношения выяснили местная «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Сильнейшего игра не выявила – ничья 2:2.

За перипетиями борьбы на поле «Камп Ноу» с трибун наблюдали 90 255 зрителей, согласно данным официального протокола. Это новый рекорд посещаемости матчей Лиги Европы.

Предыдущее достижение игра «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» превзошла почти на 10 тысяч зрителей. Шесть лет назад поединок «Тоттенхэма» и «Гента» (2:2) собрал на «Уэмбли» в Лондоне 80 465 зрителей.

К слову, в топ-3 самых посещаемых матчей Лиги Европы также входит одна из домашних игр «Ман Юнайтед». В октябре 2016 года за его встречей с «Фенербахче» (4:1) на «Олд Траффорд» наблюдало 73 063 зрителя.

По теме:
Бруно ЖЕНЕЗИО: «У нас еще есть два тайма или даже немного больше»
Отец Месси рассказал, будет ли Лионель возвращаться в Барселону
Лига Европы. Севилья разгромила ПСВ, Ювентус не сумел обыграть Нант
Лига Европы Барселона Барселона - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед рекорд
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
Футбол | 16 февраля 2023, 05:40 0
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина

Главные новости за 15 февраля на Sport.ua

АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор
Футбол | 17 февраля 2023, 00:05 0
АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор
АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги конференций

Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Футбол | 16.02.2023, 16:25
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Футбол | 16.02.2023, 12:28
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Неприступные киприоты. Днепр-1 снова проиграл АЕКу
Футбол | 16.02.2023, 23:57
Неприступные киприоты. Днепр-1 снова проиграл АЕКу
Неприступные киприоты. Днепр-1 снова проиграл АЕКу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
15.02.2023, 17:00 17
Биатлон
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
15.02.2023, 02:23
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
16.02.2023, 14:35 11
Биатлон
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
16.02.2023, 08:08
Бокс
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
15.02.2023, 23:57 61
Футбол
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
15.02.2023, 18:30 4
Биатлон
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
15.02.2023, 00:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности