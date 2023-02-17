Барселона и МЮ установили зрительский рекорд Лиги Европы

В четверг, 16 февраля, в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы в столице Каталонии отношения выяснили местная «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Сильнейшего игра не выявила – ничья 2:2.

За перипетиями борьбы на поле «Камп Ноу» с трибун наблюдали 90 255 зрителей, согласно данным официального протокола. Это новый рекорд посещаемости матчей Лиги Европы.

Предыдущее достижение игра «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» превзошла почти на 10 тысяч зрителей. Шесть лет назад поединок «Тоттенхэма» и «Гента» (2:2) собрал на «Уэмбли» в Лондоне 80 465 зрителей.

К слову, в топ-3 самых посещаемых матчей Лиги Европы также входит одна из домашних игр «Ман Юнайтед». В октябре 2016 года за его встречей с «Фенербахче» (4:1) на «Олд Траффорд» наблюдало 73 063 зрителя.