Бруно ЖЕНЕЗИО: «У нас еще есть два тайма или даже немного больше»

Главный тренер французского клуба «Ренн» Бруно Женезио дал оценку первой игре с донецким «Шахтером» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча команд, которая состоялась в четверг, 16 февраля, в Варшаве, напомним, завершилась победой «горняков» со счетом 2:1.

«У меня большая группа игроков и я делаю свой выбор, основываясь на том, что мне кажется наиболее подходящим для данного матча. Я хотел привнести новую кровь с игроками, которые показывали интересные вещи на тренировках. Я здесь не для того, чтобы наказывать игроков, я имею дело с ответственными взрослыми людьми. Я здесь, чтобы делать выбор и принимать его. У нас очень напряженная череда матчей, и я почувствовал, что пришло время сделать этот выбор. Я не жалею об этом, потому что игра доставила мне удовольствие.

Я согласен с тем, что мы снова пропустили голы, которых можно было избежать, но я также помню много положительных моментов, которых мы не видели в течение некоторого времени. Что касается настроения, то я считаю, что сегодня вечером мы показали кое-что еще, что меня успокаивает.

Иногда были ошибки при длинных передачах, но я не видел команды, которая нас дестабилизировала в игровых действиях. Я обнаружил, что моя команда проявила характер, потому что после первого гола, которого можно было избежать, мы снова вошли в игру. Во втором тайме, я думаю, мы овладели инициативой, даже несмотря на то, что были подвержены контратакам. Нам удалось вернуться к приемлемому результату, забив гол, который будет очень важным.

Сейчас мы находимся в перерыве матча. У нас еще есть два тайма или даже немного больше, чтобы переломить соотношение сил перед родной публикой. Так что подводить итоги будем в следующий четверг после ответного матча», – заявил Бруно Женезио.