Отец Месси рассказал, будет ли Лионель возвращаться в Барселону

Отец Лионеля Месси Хорхе Месси рассказал, собирается ли его сын возвращаться в «Барселону».

Журналисты Sport.es выловил Хорхе в аэропорту Эль-Прат (Каталония) и задали ему вопрос по поводу будущего Месси.

«Я не думаю, что Лионель вернётся в «Барсу», для этого нет условий. От клуба не было предложений, мы не общались с Лапортой».

Сейчас звездный аргентинец является игроком французского «ПСЖ», однако через 4 месяца он станет свободным агентом, так как пока что не продлил контракт с клубом.

Ранее сообщалось о том, что Месси может перебраться в США.