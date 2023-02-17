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  4. Отец Месси рассказал, будет ли Лионель возвращаться в Барселону
Франция
17 февраля 2023, 00:15 |
289
0

Отец Месси рассказал, будет ли Лионель возвращаться в Барселону

Звездный аргентинец не контактировал с руководством каталанского клуба

17 февраля 2023, 00:15 |
289
0
Отец Месси рассказал, будет ли Лионель возвращаться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Хорхе Месси

Отец Лионеля Месси Хорхе Месси рассказал, собирается ли его сын возвращаться в «Барселону».

Журналисты Sport.es выловил Хорхе в аэропорту Эль-Прат (Каталония) и задали ему вопрос по поводу будущего Месси.

«Я не думаю, что Лионель вернётся в «Барсу», для этого нет условий. От клуба не было предложений, мы не общались с Лапортой».

Сейчас звездный аргентинец является игроком французского «ПСЖ», однако через 4 месяца он станет свободным агентом, так как пока что не продлил контракт с клубом.

Ранее сообщалось о том, что Месси может перебраться в США.

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Источник Sport.es
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