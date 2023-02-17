Отец Месси рассказал, будет ли Лионель возвращаться в Барселону
Звездный аргентинец не контактировал с руководством каталанского клуба
Отец Лионеля Месси Хорхе Месси рассказал, собирается ли его сын возвращаться в «Барселону».
Журналисты Sport.es выловил Хорхе в аэропорту Эль-Прат (Каталония) и задали ему вопрос по поводу будущего Месси.
«Я не думаю, что Лионель вернётся в «Барсу», для этого нет условий. От клуба не было предложений, мы не общались с Лапортой».
Сейчас звездный аргентинец является игроком французского «ПСЖ», однако через 4 месяца он станет свободным агентом, так как пока что не продлил контракт с клубом.
Ранее сообщалось о том, что Месси может перебраться в США.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист опубликовал сторис в своем Instagram
Американский боксер считает, что в это поединке может быть ничья