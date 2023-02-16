Месси готов к уходу из ПСЖ. Не против перебраться в Интер Майами

По информации Lequipe, после встречи Лионеля Месси и руководства ПСЖ игрок находится достаточно далеко от продления контракта, который завершается будущим летом.

После ЧМ-2022 клуб был настроен оптимистично по поводу нового договора на один год, но теперь менеджмент считает, что Месси просто тянет время, а сам думает над переездом в МЛС.

После завоевания всех основных трофеев Лионель готов перебраться в МЛС, куда его активно зовет «Интер» Майами.

В нынешнем сезоне у Месси 15 голов и 14 результативных передач.