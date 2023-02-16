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  4. Месси готов к уходу из ПСЖ. Не против перебраться в Интер Майами
Франция
16 февраля 2023, 11:28 |
772
2

Месси готов к уходу из ПСЖ. Не против перебраться в Интер Майами

Будет играть вместе с Кривцовым?

16 февраля 2023, 11:28 |
772
2
Месси готов к уходу из ПСЖ. Не против перебраться в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

По информации Lequipe, после встречи Лионеля Месси и руководства ПСЖ игрок находится достаточно далеко от продления контракта, который завершается будущим летом.

После ЧМ-2022 клуб был настроен оптимистично по поводу нового договора на один год, но теперь менеджмент считает, что Месси просто тянет время, а сам думает над переездом в МЛС.

После завоевания всех основных трофеев Лионель готов перебраться в МЛС, куда его активно зовет «Интер» Майами.

В нынешнем сезоне у Месси 15 голов и 14 результативных передач.

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Лионель Месси ПСЖ Интер Майами
Источник L'Equipe
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Комментарии 2
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arrow1418
Мессі піде разом з Неймаром . В обох уже немає мотивації , той виграв все, а в іншого одні гульки в голові . А Мбаппе до реалі піде , цікаво буде тоді подивитися на псж
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0
Kubok-69
Мессі гратиме в одній команді з Мессі? І Бекхем платитиме Мессі більше, ніж він зараз отримує???
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0
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