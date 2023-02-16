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Лига конференций
16 февраля 2023, 21:42 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:12
443
0

ЛК. Фиорентина с дублем Йовича избила Брагу, победы Карабаха и Трабзонспора

Завершились первые матчи 1/16 финала

16 февраля 2023, 21:42 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:12
443
0
ЛК. Фиорентина с дублем Йовича избила Брагу, победы Карабаха и Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович (справа)

Сыграны четырех первых поединка 1/16 финала Лиги конференций.

Итальянская «Фиорентина» на выезде разгромила «Брагу» со счетом 4:0. Героями поединка стали сербский нападающий «фиалок» Йович и бразилец Артур – на их счету по дублю.

Одержали домашние победы азербайджанский «Карабах», который обыграл «Гент» из Бельгии, и турецкий «Трабзонспор», сломивший сопротивление швейцарского «Базеля». Обе встречи завершились со счетом 1:0.

В матче норвежского «Буде-Глимта» и польского «Леха» из Познани зафиксирована ничья 0:0.

Ответные поединка в парах состоятся 23 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи

«Брага» Португалия «Фиорентина» Италия 0:4

Голы: Йович, 45+1 (0:1). Йович, 60 (0:2). Артур, 79 (0:3). Артур, 90 (0:4)

Удален Тормена, 55 («Брага»).

«Буде-Глимт» Норвегия «Лех» Познань, Польша – 0:0

«Карабах» Азербайджан «Гент» Бельгия - 1:0

Гол: Леандру Андраде, 78 (1:0).

На 52-й минуте Шейдаев («Карабах») не реализовал пенальти.

«Трабзонспор» Турция «Базель» Швейцария – 1:0

Гол: Стрюгер Ларсен, 65 (1:0).

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Лига конференций Фиорентина Брага Буде-Глимт Лех Познань Лука Йович Гент Трабзонспор
Источник Sport.ua
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