ЛК. Фиорентина с дублем Йовича избила Брагу, победы Карабаха и Трабзонспора
Завершились первые матчи 1/16 финала
Сыграны четырех первых поединка 1/16 финала Лиги конференций.
Итальянская «Фиорентина» на выезде разгромила «Брагу» со счетом 4:0. Героями поединка стали сербский нападающий «фиалок» Йович и бразилец Артур – на их счету по дублю.
Одержали домашние победы азербайджанский «Карабах», который обыграл «Гент» из Бельгии, и турецкий «Трабзонспор», сломивший сопротивление швейцарского «Базеля». Обе встречи завершились со счетом 1:0.
В матче норвежского «Буде-Глимта» и польского «Леха» из Познани зафиксирована ничья 0:0.
Ответные поединка в парах состоятся 23 февраля.
Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи
«Брага» Португалия – «Фиорентина» Италия – 0:4
Голы: Йович, 45+1 (0:1). Йович, 60 (0:2). Артур, 79 (0:3). Артур, 90 (0:4)
Удален Тормена, 55 («Брага»).
«Буде-Глимт» Норвегия – «Лех» Познань, Польша – 0:0
«Карабах» Азербайджан – «Гент» Бельгия -– 1:0
Гол: Леандру Андраде, 78 (1:0).
На 52-й минуте Шейдаев («Карабах») не реализовал пенальти.
«Трабзонспор» Турция – «Базель» Швейцария – 1:0
Гол: Стрюгер Ларсен, 65 (1:0).
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