Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»
Украинский футболист опубликовал сторис в своем Instagram
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик опубликовал сторис в своем Instagram:
«Я здесь для того, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин. Воинам нравятся испытания. Воин рожден для того, чтобы преодолевать трудности.
Ничто, кроме победы, так не завладевает мужчиной, который ставит все на кон. Воин может проигрывать битвы на своем пути, но в конце он побеждает», – написал футболист.
Михаил Мудрик провел уже 4 матча в футболке «пенсионеров». Пока что Михаил не отметился результативными действиями, что явно беспокоит болельщиков «синих».
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