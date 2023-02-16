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  4. Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»
Англия
16 февраля 2023, 22:16 |
2402
9

Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»

Украинский футболист опубликовал сторис в своем Instagram

16 февраля 2023, 22:16 |
2402
9
Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик опубликовал сторис в своем Instagram:

«Я здесь для того, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин. Воинам нравятся испытания. Воин рожден для того, чтобы преодолевать трудности.

Ничто, кроме победы, так не завладевает мужчиной, который ставит все на кон. Воин может проигрывать битвы на своем пути, но в конце он побеждает», – написал футболист.

Михаил Мудрик провел уже 4 матча в футболке «пенсионеров». Пока что Михаил не отметился результативными действиями, что явно беспокоит болельщиков «синих».

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Михаил Мудрик фото Челси
Источник Instagram
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Gargantua
враг не в той стороне, Миша )
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+8
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nivavn
Краще грай у футбол, а як набридне - то в Мінай, воїн...
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+1
mastorent
мда
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0
Дані Рохас
Мудрика надо на правый фланг для экспремента, и выносливость качать. Феликс весь матч бегал - и полезно, хоть и юзлес по результату в итоге
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0
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