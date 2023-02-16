Артем ДОВБИК: «Победы наших воинов обеспечивают двойную мотивацию»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о том, как дается команде первый в истории сезон в еврокубках, который команда вынуждена проводить в условиях войны:

«Да, для дебютного сезона в турнирах УЕФА это уже очень хороший результат для нашей команды. Но сейчас такое время, когда мы должны прежде всего говорить о том, что происходит в Украине, поэтому мы очень хотим поддержать наш народ.

Это очень сложный момент для всей Украины, и для нас, игроков, тоже. Мы живем не дома, очень много переезжаем, долго стоим на границах. Это тяжело, но победы наших воинов обеспечивают нам двойную мотивацию. Мы все следим за новостями, и это дает нам дополнительные силы.

Конечно, нелегко проводить все матчи за пределами нашего родного города. Мы очень скучаем по Днепру, но все нас поддерживают, болельщики нам пишут. Мы не можем как-то по-другому воспринимать эту ситуацию.

В первые недели было непонимание того, что будет дальше, чувство неопределенности. Но мы поддерживали друг друга как могли, общались, старались как-то отвлечься, хотя ты каждое утро просыпаешься и смотришь новости, твои мысли занимает только это... Но главное, что мы друг друга очень поддерживали, все были очень открыты, каждый был готов помочь товарищу по команде».