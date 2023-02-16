Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с 2010 года

Роберт Левандовски вошел в основной состав «Барселоны» на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

В Лиге Европы 34-летний польский форвард не выступал еще с декабря 2010 года, когда еще защищал цвета «Боруссии» Дортмунд. Тогда команда Юргена Клоппа заняла третье место в группе с «Севильей», «ПСЖ» и львовскими «Карпатами».

Левандовски в том сезоне провел 8 матчей в Лиге Европы (с учетом квалификации), в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. С тех пор Левандовски выступал исключительно в Лиге чемпионов.