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  4. Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с 2010 года
Лига Европы
16 февраля 2023, 19:37 |
190
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Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с 2010 года

Форвард «Барселоны» возвращается во второй по силе еврокубок

16 февраля 2023, 19:37 |
190
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Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с 2010 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски вошел в основной состав «Барселоны» на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

В Лиге Европы 34-летний польский форвард не выступал еще с декабря 2010 года, когда еще защищал цвета «Боруссии» Дортмунд. Тогда команда Юргена Клоппа заняла третье место в группе с «Севильей», «ПСЖ» и львовскими «Карпатами».

Левандовски в том сезоне провел 8 матчей в Лиге Европы (с учетом квалификации), в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. С тех пор Левандовски выступал исключительно в Лиге чемпионов.

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Источник Sport.ua
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