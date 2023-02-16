Барселона – Манчестер Юнайтед. Левандовски и Рэшфорд выйдут в основе

Сегодня, 16 февраля «Барселона» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы дома примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Барселона»: тер Стеген – Кунде, Араухо, Алонсо, Альба – Педри, Френки де Йонг, Кессье – Рафинья, Левандовски, Гави

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Маласия, Шоу, Варан, Ван Биссака – Фред, Каземиро – Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Санчо - Вегхорст