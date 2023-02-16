Лига Европы16 февраля 2023, 18:41 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:55
521
0
Барселона – Манчестер Юнайтед. Левандовски и Рэшфорд выйдут в основе
Стали известны составы команд
16 февраля 2023, 18:41 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:55
521
0
Сегодня, 16 февраля «Барселона» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы дома примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Барселона»: тер Стеген – Кунде, Араухо, Алонсо, Альба – Педри, Френки де Йонг, Кессье – Рафинья, Левандовски, Гави
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Маласия, Шоу, Варан, Ван Биссака – Фред, Каземиро – Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Санчо - Вегхорст
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 февраля 2023, 23:57 60
Хозяева поля победили с минимальным счетом
Футбол | 16 февраля 2023, 12:58 11
Украинский хавбек получает 150 тысяч евро в месяц
Футбол | 16.02.2023, 17:15
Биатлон | 16.02.2023, 16:50
Футбол | 16.02.2023, 11:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.02.2023, 04:30 7
15.02.2023, 07:51 5
15.02.2023, 00:27 5
Футбол
14.02.2023, 21:54 5
15.02.2023, 10:14
15.02.2023, 05:05 6