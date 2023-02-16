Дубай. Марта Костюк получила уайлд-кард

Украинская теннисистка Марта Костюк получила уайлд-кард на престижный хардовый турнир WTA 1000 в Дубае. Он пройдет с 19 по 25 февраля.

Кроме Костюк, которая сейчас занимает 55-е место в рейтинге WTA, уайлд-карды также получили София Кенин, Линда Фругвиртова, Ипек Оз и Вера Звонарева.

Напомним, в квалификации турнира в Дубае выступят еще две украинки – Даяна Ястремская и Катарина Завацкая, которые сегодня узнали своих соперниц.