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WTA
16 февраля 2023, 18:26 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:56
678
2

Дубай. Марта Костюк получила уайлд-кард

Украинская теннисистка сыграет в основной сетке

16 февраля 2023, 18:26 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:56
678
2
Дубай. Марта Костюк получила уайлд-кард
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк получила уайлд-кард на престижный хардовый турнир WTA 1000 в Дубае. Он пройдет с 19 по 25 февраля.

Кроме Костюк, которая сейчас занимает 55-е место в рейтинге WTA, уайлд-карды также получили София Кенин, Линда Фругвиртова, Ипек Оз и Вера Звонарева.

Напомним, в квалификации турнира в Дубае выступят еще две украинки – Даяна Ястремская и Катарина Завацкая, которые сегодня узнали своих соперниц.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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kollekciy
Неочікувана та приємна новина. Мабуть Марта на слуху у світових тенісних уболівальників,  що їй дали дві карти на топові турніри за 3 тижні. 
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