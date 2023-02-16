Дубай. Марта Костюк получила уайлд-кард
Украинская теннисистка сыграет в основной сетке
Украинская теннисистка Марта Костюк получила уайлд-кард на престижный хардовый турнир WTA 1000 в Дубае. Он пройдет с 19 по 25 февраля.
Кроме Костюк, которая сейчас занимает 55-е место в рейтинге WTA, уайлд-карды также получили София Кенин, Линда Фругвиртова, Ипек Оз и Вера Звонарева.
Напомним, в квалификации турнира в Дубае выступят еще две украинки – Даяна Ястремская и Катарина Завацкая, которые сегодня узнали своих соперниц.
WTA1000 Dubai main draw wildcards:— Michal Samulski (@MichalSamulski) February 16, 2023
Sofia Kenin
Linda Fruhvirtova
Marta Kostyuk
Ipek Oz
Vera Zvonareva
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хозяева поля победили с минимальным счетом
Поединок 1/8 финала ЛЧ между «Челси» и дортмундским клубом завершился поражением лондонцев