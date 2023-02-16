WTA16 февраля 2023, 16:49 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:59
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Дубай. Украинки узнали соперниц по квалификации
Ястремская и Завацкая попытаются пробиться в основную сетку
16 февраля 2023, 16:49 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:59
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Состоялась жеребьевка квалификации хардового турнира WTA в Дубае. Своих соперниц узнали две украинки – Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.
Ястремская в первом раунде квалификации сыграет с итальянкой Сарой Эррани. В случае победы во втором раунде украинка может сыграть с первой сеяной в квалификации, американкой Лорен Дэвис, если та обыграет Анну Данилину из Казахстана.
Завацкая сыграет с американкой Мэдисон Бренгл. В случае победы во втором раунде ее ждут Данка Ковинич или Стефания Божика.
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