Дубай. Украинки узнали соперниц по квалификации

Состоялась жеребьевка квалификации хардового турнира WTA в Дубае. Своих соперниц узнали две украинки – Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

Ястремская в первом раунде квалификации сыграет с итальянкой Сарой Эррани. В случае победы во втором раунде украинка может сыграть с первой сеяной в квалификации, американкой Лорен Дэвис, если та обыграет Анну Данилину из Казахстана.

Завацкая сыграет с американкой Мэдисон Бренгл. В случае победы во втором раунде ее ждут Данка Ковинич или Стефания Божика.