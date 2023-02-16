Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дубай. Украинки узнали соперниц по квалификации
WTA
16 февраля 2023, 16:49 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:59
535
0

Дубай. Украинки узнали соперниц по квалификации

Ястремская и Завацкая попытаются пробиться в основную сетку

16 февраля 2023, 16:49 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:59
535
0
Дубай. Украинки узнали соперниц по квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка квалификации хардового турнира WTA в Дубае. Своих соперниц узнали две украинки – Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

Ястремская в первом раунде квалификации сыграет с итальянкой Сарой Эррани. В случае победы во втором раунде украинка может сыграть с первой сеяной в квалификации, американкой Лорен Дэвис, если та обыграет Анну Данилину из Казахстана.

Завацкая сыграет с американкой Мэдисон Бренгл. В случае победы во втором раунде ее ждут Данка Ковинич или Стефания Божика.

По теме:
ФОТО. Две красотки. Ястремская поздравила маму с Днем рождения
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 2 позиции, Ястремская вернулась в топ-100
Финал Киченок, трофей Манафова, история для Китая и сексуальная Костюк
WTA Дубай Даяна Ястремская Катарина Завацкая
Источник WTA
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начало защиты трофея. Свентек стартовала в Дохе, разгромив американку
Теннис | 15 февраля 2023, 20:07 0
Начало защиты трофея. Свентек стартовала в Дохе, разгромив американку
Начало защиты трофея. Свентек стартовала в Дохе, разгромив американку

Ига уверенно обыграла Даниэль Коллинс

Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Биатлон | 15 февраля 2023, 18:30 4
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023

Гонка состоится 16 февраля, старт – в 16:10 по Киеву

ВИДЕО. Снова быстрый гол и штанга. Как игрок Динамо феерит в Африке
Футбол | 15.02.2023, 22:15
ВИДЕО. Снова быстрый гол и штанга. Как игрок Динамо феерит в Африке
ВИДЕО. Снова быстрый гол и штанга. Как игрок Динамо феерит в Африке
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Футбол | 15.02.2023, 23:57
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
ПВО уничтожила 16 из 32 ракет, выпущенных ночью по Украине
Война | 16.02.2023, 08:51
ПВО уничтожила 16 из 32 ракет, выпущенных ночью по Украине
ПВО уничтожила 16 из 32 ракет, выпущенных ночью по Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
14.02.2023, 21:54 5
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
14.02.2023, 17:10 4
Биатлон
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
15.02.2023, 02:23
Футбол
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
Красюк назвал причину, по которой может сорваться бой Усик – Фьюри
Красюк назвал причину, по которой может сорваться бой Усик – Фьюри
15.02.2023, 10:14
Бокс
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
15.02.2023, 17:00 17
Биатлон
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
15.02.2023, 05:20 4
Футбол
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
16.02.2023, 11:05 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности