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Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 18:09 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:15
99
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Александрия в Турции разошлась миром с бронзовым призером Латвии

Команда Руслана Ротаня провела предпоследний зимний спарринг

16 февраля 2023, 18:09 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:15
99
0
Александрия в Турции разошлась миром с бронзовым призером Латвии
ФК Александрия. Эмиль Мустафаев

В четверг, 16 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Александрия» померилась силами с командой «РФШ» из Риги – бронзовым призером чемпионата Латвии.

Силы команды в итоге оказались равными – матч завершился вничью 1:1. Автором гола украинцев стал Эмиль Мустафаев.

Для «Александрии» это был предпоследний турецкий спарринг. В пятницу, 17-го числа, подопечные Руслана Ротаня проведут товарищеский поединок с командой «Алай» из Оша – вице-чемпионом Премьер-лиги Киргизстана.

Товарищеский матч

«Александрия» – «РФШ» Латвия – 1:1

Голы: Мустафаев, 40 (1:0). Голиянин, 88 (1:1).

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Источник Sport.ua
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