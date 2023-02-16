Александрия в Турции разошлась миром с бронзовым призером Латвии
Команда Руслана Ротаня провела предпоследний зимний спарринг
В четверг, 16 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Александрия» померилась силами с командой «РФШ» из Риги – бронзовым призером чемпионата Латвии.
Силы команды в итоге оказались равными – матч завершился вничью 1:1. Автором гола украинцев стал Эмиль Мустафаев.
Для «Александрии» это был предпоследний турецкий спарринг. В пятницу, 17-го числа, подопечные Руслана Ротаня проведут товарищеский поединок с командой «Алай» из Оша – вице-чемпионом Премьер-лиги Киргизстана.
Товарищеский матч
«Александрия» – «РФШ» Латвия – 1:1
Голы: Мустафаев, 40 (1:0). Голиянин, 88 (1:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пидручный готов бойкотировать гонки
Гонка состоится 16 февраля, старт – в 16:10 по Киеву