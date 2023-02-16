В четверг, 16 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Александрия» померилась силами с командой «РФШ» из Риги – бронзовым призером чемпионата Латвии.

Силы команды в итоге оказались равными – матч завершился вничью 1:1. Автором гола украинцев стал Эмиль Мустафаев.

Для «Александрии» это был предпоследний турецкий спарринг. В пятницу, 17-го числа, подопечные Руслана Ротаня проведут товарищеский поединок с командой «Алай» из Оша – вице-чемпионом Премьер-лиги Киргизстана.

Товарищеский матч

«Александрия» – «РФШ» Латвия – 1:1

Голы: Мустафаев, 40 (1:0). Голиянин, 88 (1:1).