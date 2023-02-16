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Товарищеские матчи
Александрия
16.02.2023 16:00 - : -
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 16:00 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:09
279
0

Александрия – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

16 февраля 2023, 16:00 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:09
279
0
Александрия – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб РФШ из Латвии. Начало матча – 16 февраля в 16:00 по Киеву.

Александрия – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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