Товарищеские матчи
16.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига16 февраля 2023, 16:00 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:09
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Александрия – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
16 февраля 2023, 16:00 | Обновлено 16 февраля 2023, 16:09
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«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб РФШ из Латвии. Начало матча – 16 февраля в 16:00 по Киеву.
Александрия – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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