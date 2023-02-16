Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Натан АКЕ: «Арсенал? Разница между командами была небольшой»
Англия
16 февраля 2023, 17:51 |
290
0

Натан АКЕ: «Арсенал? Разница между командами была небольшой»

Защитник «Манчестер Сити» – о победе над «Арсеналом»

16 февраля 2023, 17:51 |
290
0
Натан АКЕ: «Арсенал? Разница между командами была небольшой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал победу 3:1 над «Арсеналом» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ:

«У «Арсенала» все еще есть игра в запасе, поэтому пока они в трех очках от нас, так что рано радоваться. Мы будем продолжать делать то, что делаем, идти от игры к игре, будем отталкиваться от этого.

Мы заранее знали, что это будет очень важная игра, мы просто хотели выиграть ее и взять три очка, и мы это сделали. Знаем, что впереди еще долгий путь, у них есть игра в запасе, но здорово одержать победу там, где это тяжело – это важно.

Разница между командами была небольшой. Игра была такой напряженной, ведь обе команды могут создать что-то из ничего. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но у нас есть опыт завоевания титула».

По теме:
Барселона начала переговоры с Гюндоганом
Арсенал – Манчестер Сити – 1:3. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Реакция Артеты на поражение от Манчестер Сити
Натан Аке Манчестер Сити Арсенал - Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник The Independent
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Футбол | 16 февраля 2023, 16:25 0
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии

Экс-хавбек «синих» считает, что украинец не доиграл эпизод

Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Футбол | 16 февраля 2023, 12:58 9
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе

Украинский хавбек получает 150 тысяч евро в месяц

Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Биатлон | 15.02.2023, 18:30
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Почему Лига Европы в этом сезоне не менее интересна, чем Лига чемпионов
Футбол | 16.02.2023, 12:07
Почему Лига Европы в этом сезоне не менее интересна, чем Лига чемпионов
Почему Лига Европы в этом сезоне не менее интересна, чем Лига чемпионов
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
Биатлон | 15.02.2023, 17:00
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
16.02.2023, 08:08
Бокс
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
16.02.2023, 11:05 27
Футбол
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
15.02.2023, 05:20 4
Футбол
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
15.02.2023, 13:27 7
Бокс
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
15.02.2023, 23:57 60
Футбол
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
15.02.2023, 09:28 3
Бокс
Эдди ХИРН: «С кем будет драться Усик без Фьюри?»
Эдди ХИРН: «С кем будет драться Усик без Фьюри?»
15.02.2023, 07:51 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности