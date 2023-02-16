Натан АКЕ: «Арсенал? Разница между командами была небольшой»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал победу 3:1 над «Арсеналом» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ:

«У «Арсенала» все еще есть игра в запасе, поэтому пока они в трех очках от нас, так что рано радоваться. Мы будем продолжать делать то, что делаем, идти от игры к игре, будем отталкиваться от этого.

Мы заранее знали, что это будет очень важная игра, мы просто хотели выиграть ее и взять три очка, и мы это сделали. Знаем, что впереди еще долгий путь, у них есть игра в запасе, но здорово одержать победу там, где это тяжело – это важно.

Разница между командами была небольшой. Игра была такой напряженной, ведь обе команды могут создать что-то из ничего. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но у нас есть опыт завоевания титула».