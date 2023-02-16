Динамо Киев

Товарищеские матчи
17.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига16 февраля 2023, 17:13 |
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Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Встреча состоится 17 февраля, начало – в 16:00
16 февраля 2023, 17:13 |
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В пятницу, 17 февраля, «Динамо» проведет очередной матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет команда «Лиепая» из Латвии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
Киевляне в последних шести контрольных поединках пять раз выиграли, забив 14 голов и пропустив только два мяча.
Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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