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Динамо Киев
17.02.2023 16:00 - : -
Лиепая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 17:13 |
475
0

Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится 17 февраля, начало – в 16:00

16 февраля 2023, 17:13 |
475
0
Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В пятницу, 17 февраля, «Динамо» проведет очередной матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет команда «Лиепая» из Латвии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Киевляне в последних шести контрольных поединках пять раз выиграли, забив 14 голов и пропустив только два мяча.

Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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