Динамо Киев

В пятницу, 17 февраля, «Динамо» проведет очередной матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет команда «Лиепая» из Латвии.

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Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Киевляне в последних шести контрольных поединках пять раз выиграли, забив 14 голов и пропустив только два мяча.

Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция