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  4. Помощь жертвам землетрясения. Луческу предложил Галатасараю спарринг
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 17:15 |
798
0

Помощь жертвам землетрясения. Луческу предложил Галатасараю спарринг

Украинская и турецкая команды могут вновь провести благотворительный поединок

16 февраля 2023, 17:15 |
798
0
Помощь жертвам землетрясения. Луческу предложил Галатасараю спарринг
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в телефонном режиме связался с руководителями «Галатасарая», чтобы предложить стамбульцам провести товарищеский матч между командами.

Отмечается, что «Динамо» выразило готовность сыграть благотворительный поединок, чтобы внести свой вклад в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, от которого погибло уже более 45 тысяч человек.

Напомним, весной минувшего года «Галатасарай» стал одной из команд, которая согласилась провести благотворительный матч против «Динамо» с целью сбора помощи на нужды украинского народа, пострадавшего от варварской вооруженной агрессии со стороны россии. Тогда встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу киевлян.

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Галатасарай Мирча Луческу Динамо Киев землетрясение товарищеские матчи благотворительные матчи Турция Сирия
Источник Fotomac
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