Помощь жертвам землетрясения. Луческу предложил Галатасараю спарринг

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в телефонном режиме связался с руководителями «Галатасарая», чтобы предложить стамбульцам провести товарищеский матч между командами.

Отмечается, что «Динамо» выразило готовность сыграть благотворительный поединок, чтобы внести свой вклад в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, от которого погибло уже более 45 тысяч человек.

Напомним, весной минувшего года «Галатасарай» стал одной из команд, которая согласилась провести благотворительный матч против «Динамо» с целью сбора помощи на нужды украинского народа, пострадавшего от варварской вооруженной агрессии со стороны россии. Тогда встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу киевлян.