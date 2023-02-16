Помощь жертвам землетрясения. Луческу предложил Галатасараю спарринг
Украинская и турецкая команды могут вновь провести благотворительный поединок
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в телефонном режиме связался с руководителями «Галатасарая», чтобы предложить стамбульцам провести товарищеский матч между командами.
Отмечается, что «Динамо» выразило готовность сыграть благотворительный поединок, чтобы внести свой вклад в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, от которого погибло уже более 45 тысяч человек.
Напомним, весной минувшего года «Галатасарай» стал одной из команд, которая согласилась провести благотворительный матч против «Динамо» с целью сбора помощи на нужды украинского народа, пострадавшего от варварской вооруженной агрессии со стороны россии. Тогда встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу киевлян.
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