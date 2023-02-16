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Англия
16 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 16 февраля 2023, 14:43
1093
2

ВИДЕО. Реакция Артеты на поражение от Манчестер Сити

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

16 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 16 февраля 2023, 14:43
1093
2
ВИДЕО. Реакция Артеты на поражение от Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопросы журналистов после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в перенесенном поединке 12-го тура английской Премьер-лиги.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Багаторічна біда Арсеналу -друге коло АПЛ. Здавалося цього року витримають темп, але схоже, що ні.
Ще й МЮ іх обійде на фініші, а за третє місце ім прийдеться ще добре поборотися.
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