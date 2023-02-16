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  4. Артем ДОВБИК: «Я – лидер атаки Днепра-1, но зависим от партнеров»
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 14:11 |
246
0

Артем ДОВБИК: «Я – лидер атаки Днепра-1, но зависим от партнеров»

Команда возобновит сезон матчем Лиги конференций

16 февраля 2023, 14:11 |
246
0
Артем ДОВБИК: «Я – лидер атаки Днепра-1, но зависим от партнеров»
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик согласен с тем, что является лидером команды, однако зависим от игры партнеров.

«У нас есть лидеры и в обороне, и в полузащите. Я – лидер атаки, но я зависим от партнеров. Ответственность чувствую, я готов брать ее на себя».

«Мы уже привыкли к тренеру Александру Кучеру, притерлись и хорошо чувствуем друг друга на поле», — сказал Довбик.

Команда возобновит сезон Лиги конференций матчем против АЕКа Ларнака. Довбик на групповом этапе забил 5 голов.

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Артем Довбик Днепр-1
Источник Parimatch
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