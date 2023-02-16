Артем ДОВБИК: «Я – лидер атаки Днепра-1, но зависим от партнеров»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик согласен с тем, что является лидером команды, однако зависим от игры партнеров.

«У нас есть лидеры и в обороне, и в полузащите. Я – лидер атаки, но я зависим от партнеров. Ответственность чувствую, я готов брать ее на себя».

«Мы уже привыкли к тренеру Александру Кучеру, притерлись и хорошо чувствуем друг друга на поле», — сказал Довбик.

Команда возобновит сезон Лиги конференций матчем против АЕКа Ларнака. Довбик на групповом этапе забил 5 голов.