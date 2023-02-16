Егор НАЗАРИНА: «Мечтаю, чтобы на Донбасс Арене прозвучал гимн Украины»

Центральный полузащитник Егор Назарина присоединился к «Шахтеру» в начале сезона и успел сыграть за «горняков» 9 матчей в УПЛ. 25-летний футболист провел свой первый полноценный сбор вместе с командой Йовичевича и попал в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы.

В интервью YouTube каналу Parimatch Ukraine футболист рассказал о подготовке ко второй части сезона, ожиданиях от матчей против «Ренна», изменениях в чемпионате Украины и о том, как на него лично повлияла война.

«Шахтер» стал народной командой

Несмотря на то, что 10 дней я пропустил из-за травмы, я чувствую себя хорошо, считаю, что сбор прошел хорошо, но в какой я форме, покажут только игры. И я с нетерпением жду первой игры, когда смогу выйти на поле. «Шахтер» всегда ставит перед собой высокие цели, и мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы и, конечно, стать чемпионами. «Шахтер» всегда борется за чемпионство, и я надеюсь, мы достигнем нашей цели. Я надеюсь, что этот сезон будет для меня самым памятным.

Не думаю, что могу сравнивать нынешний Шахтер с предыдущими годами, потому что я не был в команде. Но «Шахтер» стал более украинской командой, я бы даже сказал, более народной командой, потому что «Шахтер» объединил вокруг себя болельщиков, поддерживавших нас в Европе. Многие не ожидали этого от команды, но я думаю, что «Шахтер» даже стал сильнее.

Есть потенциал заменить Мудрика и Кривцова

Из команды ушли легионеры, и это шанс для украинских футболистов проявить себя. Я не думаю, что чемпионат Украины стал слабее, наоборот, он стал более интересным.

Мы потеряли Михаила Мудрика, Сергея Кривцова – это были лидеры коллектива, но у нас есть потенциал заменить этих игроков. Это нелегко, но это футбол, и мы можем достойно с этим справиться. Не хотел бы называть фамили, но ближайшие матчи это покажут. Я тоже упорно работаю над тем, чтобы стать одним из лидеров «Шахтера».

Йовичевич – современный тренер с современным подходом. Мне импонирует, что тренер хороший психолог, и я с удовольствием работаю под руководством Мистера. Когда я услышал его первую речь перед матчем Лиги чемпионов, у меня шли мурашки по коже.

Финал ЛЕ? Нет ничего невозможного!

«Ренн» – крепкая команда, но мы тоже не подарок, поэтому будет интересная игра, и надеюсь, мы сможем пройти как можно дальше. Будет ли «Шахтер» в финале Лиги Европы? Это мечта многих болельщиков, это наша мечта. Но мы двигаемся от матча к матчу. Сейчас нам предстоит матч с «Ренном». Как говорится: «Нет ничего невозможного». Однажды «Днепр» уже показал, когда они играли в финале. Будем двигаться от матча к матчу и верить.

Мечтаю, чтобы на «Донбасс Арене» прозвучал гимн Украины

Война повлияла не только на меня, но и на весь мир и многое изменила. Я ментально стал сильнее, и сейчас как никогда горд быть украинцем. Могут ли спортсмены уезжать за границу? Я много думал на эту тему. Но мы едем исключительно по работе, мы играем, прославляем Украину на международной арене и всегда возвращаемся в родную страну.

Я всегда поддерживаю донатами волонтерские сборы. Моя жена часто помогает приютам для животных. Мы не раз помогали беженцам вещами и чем могли. Я считаю, что это очень важно. Какая будет Украина после победы? Я считаю, что Украина – это уже бренд в мире. И сейчас быть украинцем – это большая гордость. Я надеюсь, что скоро мы победим, и Украина зацветет новыми красками и станет одной из самых крепких стран как в Европе, так и в мире.



Моя мечта, но, думаю, мечта каждого болельщика «Шахтера», чтобы мы сыграли на «Донбасс Арене» и там прозвучал гимн Украины. Я надеюсь, это скоро произойдет.

Напомним, уже 16 февраля в Варшаве «горняки» сыграют свой первый матч плей-офф Лиги Европы против французского «Ренна». Титульный партнер «Шахтера» и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine оценил шансы команды сыграть в 1/8 финала турнира. Заряжай на своих вместе с Parimatch Ukraine!