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Испания
16 февраля 2023, 12:38 | Обновлено 16 февраля 2023, 13:13
179
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам нужна стабильность в игре»

Наставник «Реала» – о разгромной победе над «Эльче»

16 февраля 2023, 12:38 | Обновлено 16 февраля 2023, 13:13
179
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам нужна стабильность в игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу над «Эльче» (4:0) в матче 21-го тура испанской Примеры.

«Это была хорошая игра, мы все контролировали. Мы хорошо справились с последней третью, у нас было много моментов, и нам удавалось избежать контратак. Все прошло хорошо в важный отрезок сезона. Нам нужна стабильность в игре.

Что Бензема значит для «Реала»? Всего понемногу. Он не просто нападающий. Он хорошо сочетается со своими товарищами по команде, нападающий, который всегда готов в штрафной площади и очень помогает нам во владении мячом», - сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Эльче Реал - Эльче Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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