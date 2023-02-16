Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам нужна стабильность в игре»
Наставник «Реала» – о разгромной победе над «Эльче»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу над «Эльче» (4:0) в матче 21-го тура испанской Примеры.
«Это была хорошая игра, мы все контролировали. Мы хорошо справились с последней третью, у нас было много моментов, и нам удавалось избежать контратак. Все прошло хорошо в важный отрезок сезона. Нам нужна стабильность в игре.
Что Бензема значит для «Реала»? Всего понемногу. Он не просто нападающий. Он хорошо сочетается со своими товарищами по команде, нападающий, который всегда готов в штрафной площади и очень помогает нам во владении мячом», - сказал Анчелотти.
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