Источник: Динамо во второй раз в сезоне сыграет с Ингульцом в Киеве

Киевское «Динамо» достигло договоренности с «Ингульцом» о проведении матча 16-го тура УПЛ в Киеве. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«4 марта старт второй части сезона «Динамо» начнет не в Петрово, а снова на киевском клубном стадионе. Обоюдная договоренность сторон», – сказано в сообщении.

Отметим, что в перенесенном из-за еврокубковых матчей первом туре «Динамо» на правах номинальных гостей принимало «Ингулец» в Киеве. Тогда клубы договорились, что во втором круге киевляне приедут в Петрово, но ситуация изменилась.