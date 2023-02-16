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Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 11:24 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:25
579
2

Источник: Динамо во второй раз в сезоне сыграет с Ингульцом в Киеве

Команды договорились снова сыграть на киевском клубном стадионе

16 февраля 2023, 11:24 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:25
579
2
Источник: Динамо во второй раз в сезоне сыграет с Ингульцом в Киеве
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» достигло договоренности с «Ингульцом» о проведении матча 16-го тура УПЛ в Киеве. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«4 марта старт второй части сезона «Динамо» начнет не в Петрово, а снова на киевском клубном стадионе. Обоюдная договоренность сторон», – сказано в сообщении.

Отметим, что в перенесенном из-за еврокубковых матчей первом туре «Динамо» на правах номинальных гостей принимало «Ингулец» в Киеве. Тогда клубы договорились, что во втором круге киевляне приедут в Петрово, но ситуация изменилась.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Динамо - Ингулец
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Комментарии 2
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Запасной
Могли и на базе сыграть все свои матчи ,динама играет сейчас в еврокубках или в Петрово боятся ехать)В хорошие времена в Мариуполь не ездили 
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