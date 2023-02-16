Испания16 февраля 2023, 10:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:00
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ФОТО. Андрей ЛУНИН – о сухом матче с Эльче: «Продолжение следует»
Украинский голкипер остался доволен
16 февраля 2023, 10:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:00
966
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15 февраля прошел матч 21-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» разгромил «Эльче» (4:0).
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе и провел весь матч за галактикос.
После встречи Лунин выложил фото в инстаграме с подписью: «Продолжение следует. Спасибо болельщики».
Для Лунина это был пятый матч в текущем сезоне чемпионата Испании и второй, сыгранный на ноль.
К субботнему матчу против «Осасуны» уже будет готов основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа.
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Ні одного удару в створ. Молодець що не пропустив . Далі буде .
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