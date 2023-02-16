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  4. ФОТО. Андрей ЛУНИН – о сухом матче с Эльче: «Продолжение следует»
Испания
16 февраля 2023, 10:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:00
966
1

ФОТО. Андрей ЛУНИН – о сухом матче с Эльче: «Продолжение следует»

Украинский голкипер остался доволен

16 февраля 2023, 10:59 | Обновлено 16 февраля 2023, 11:00
966
1
ФОТО. Андрей ЛУНИН – о сухом матче с Эльче: «Продолжение следует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

15 февраля прошел матч 21-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» разгромил «Эльче» (4:0).

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе и провел весь матч за галактикос.

После встречи Лунин выложил фото в инстаграме с подписью: «Продолжение следует. Спасибо болельщики».

Для Лунина это был пятый матч в текущем сезоне чемпионата Испании и второй, сыгранный на ноль.

К субботнему матчу против «Осасуны» уже будет готов основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа.

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Источник Instagram
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Ні одного удару в створ. Молодець що не пропустив . Далі буде .
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