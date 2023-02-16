Другие новости16 февраля 2023, 10:38 | Обновлено 16 февраля 2023, 10:39
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ФОТО. Две красотки. Ястремская поздравила маму с Днем рождения
Марина Ястремская находится в отличной спортивной форме
16 февраля 2023, 10:38 | Обновлено 16 февраля 2023, 10:39
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поздравила свою маму Марину с Днем рождения.
«С Днем рождения, мамочка. Знай, что ты лучшая во всем и везде», – написала Даяна, прикрепив общее фото, на котором видно, в какой отличной спортивной форме пребывает Марина Ястремская.
Отметим, что Даяна в ближайшее время выступит в квалификации крупного турнира WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого составляет $2,788,468.
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