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16 февраля 2023, 10:38 | Обновлено 16 февраля 2023, 10:39
1407
0

ФОТО. Две красотки. Ястремская поздравила маму с Днем рождения

Марина Ястремская находится в отличной спортивной форме

16 февраля 2023, 10:38 | Обновлено 16 февраля 2023, 10:39
1407
0
ФОТО. Две красотки. Ястремская поздравила маму с Днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поздравила свою маму Марину с Днем рождения.

«С Днем рождения, мамочка. Знай, что ты лучшая во всем и везде», – написала Даяна, прикрепив общее фото, на котором видно, в какой отличной спортивной форме пребывает Марина Ястремская.

Отметим, что Даяна в ближайшее время выступит в квалификации крупного турнира WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого составляет $2,788,468.

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Даяна Ястремская lifestyle фото
Источник Instagram
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