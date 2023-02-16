ФОТО. Две красотки. Ястремская поздравила маму с Днем рождения

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поздравила свою маму Марину с Днем рождения.

«С Днем рождения, мамочка. Знай, что ты лучшая во всем и везде», – написала Даяна, прикрепив общее фото, на котором видно, в какой отличной спортивной форме пребывает Марина Ястремская.

Отметим, что Даяна в ближайшее время выступит в квалификации крупного турнира WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого составляет $2,788,468.