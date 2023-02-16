Мартин ЭДЕГОР: «Игра с Манчестер Сити решилась в штрафных»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение «канониров» в матче с «Манчестер Сити» (1:3) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

«Игра решилась в штрафных. Мы не были достаточно хороши, как перед чужими воротами, так и перед своими. «Сити» был лучше. В остальном мы провели хороший матч, имели много хороших отрезков, но мы должны быть лучше в штрафных.

Это футбол. Иногда шансы реализуются, иногда нет. Но именно в этом нам нужно совершенствоваться, быть более хладнокровными и защищаться в своей штрафной. Это касается не какого-то одного игрока, а всей команды.

Как мы и говорили весь сезон, нужно упорно работать и идти от игры к игре. Сейчас все то же самое. Сегодня мы проиграли один матч и теперь думаем о следующем. В субботу новая игра, мы должны вернуться и победить.

Это была невероятная атмосфера, и мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня и сделал эту игру особенной. Мы будем усердно работать, чтобы дать им что-то, что сделает их счастливыми», – сказал Эдегор.