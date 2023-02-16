МУЗЕТТИ: «Федерер привлекает внимание элегантностью и индивидуальностью»

20-я ракетка мира Лоренцо Музетти рассказал о своем теннисном кумире.

«Роджер Федерер особенный, он мой любимый игрок. Источник вдохновения для меня не только на поле. Он также привлекает внимание своей элегантностью и индивидуальностью. Образ, который он создает, очень хорош, и это то, что должен видеть теннисист», – сказал Музетти.

Лоренцо также сообщил, что он не будет пытаться «копировать» Карлоса Алькараса и Новака Джоковича, которые добились большого успеха в последнее время.

«Копировать их было бы нехорошо для меня. Мы все разные игроки, с разными характерами. То, что Карлос сделал в прошлом году, было невероятно. Он заслуживает всего, что он сделал. Но я думаю, что должен сосредоточиться на своей карьере, а не смотреть за пределы того, кто я есть как игрок», – сказал Музетти.

Ранее Карлос Алькарас рассказал, почему Федерер – теннисный Месси.