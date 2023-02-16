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  4. МУЗЕТТИ: «Федерер привлекает внимание элегантностью и индивидуальностью»
ATP
16 февраля 2023, 09:29 |
92
0

МУЗЕТТИ: «Федерер привлекает внимание элегантностью и индивидуальностью»

Итальянский теннисист – о своем кумире

16 февраля 2023, 09:29 |
92
0
МУЗЕТТИ: «Федерер привлекает внимание элегантностью и индивидуальностью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

20-я ракетка мира Лоренцо Музетти рассказал о своем теннисном кумире.

«Роджер Федерер особенный, он мой любимый игрок. Источник вдохновения для меня не только на поле. Он также привлекает внимание своей элегантностью и индивидуальностью. Образ, который он создает, очень хорош, и это то, что должен видеть теннисист», – сказал Музетти.

Лоренцо также сообщил, что он не будет пытаться «копировать» Карлоса Алькараса и Новака Джоковича, которые добились большого успеха в последнее время.

«Копировать их было бы нехорошо для меня. Мы все разные игроки, с разными характерами. То, что Карлос сделал в прошлом году, было невероятно. Он заслуживает всего, что он сделал. Но я думаю, что должен сосредоточиться на своей карьере, а не смотреть за пределы того, кто я есть как игрок», – сказал Музетти.

Ранее Карлос Алькарас рассказал, почему Федерер – теннисный Месси.

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Лоренцо Музетти Роджер Федерер Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович
Источник Tennis World USA
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