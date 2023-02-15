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  4. Карлос Алькарас рассказал, почему Федерер – теннисный Месси
ATP
15 февраля 2023, 09:06 |
190
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Карлос Алькарас рассказал, почему Федерер – теннисный Месси

Испанский теннисист уверен, что игра швейцарца притягивала к себе болельщиков

15 февраля 2023, 09:06 |
190
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Карлос Алькарас рассказал, почему Федерер – теннисный Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас провел параллель между швейцарцем Роджером Федерером, который ушел из тенниса в сентябре прошлого года, и аргентинским футболистом Лионелем Месси, который привел свою национальную команду к победе во время недавней ЧМ в Катаре.

«Роджер Федерер, несомненно, Месси из мира тенниса. Оба проникают в сердца людей, потому что обладают способностью делать все невероятно простым. Лео был супергероем во время чемпионата мира в Катаре, он практически посадил Аргентину на свои плечи и привел их к окончательному успеху.

Что касается Роджера, мне нравился его теннис, и мне всегда было приятно наблюдать за его игрой. Когда я был более юным, я все время смотрел кадры его матчей», – сказал Алькарас.

Отметим, что Алькарас восстановился от травмы и в ближайшее время стартует на турнире в Буэнос-Айресе.

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Карлос Алькарас (теннисист) Роджер Федерер Лионель Месси
Источник Tennis World USA
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