Карлос Алькарас рассказал, почему Федерер – теннисный Месси

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас провел параллель между швейцарцем Роджером Федерером, который ушел из тенниса в сентябре прошлого года, и аргентинским футболистом Лионелем Месси, который привел свою национальную команду к победе во время недавней ЧМ в Катаре.

«Роджер Федерер, несомненно, Месси из мира тенниса. Оба проникают в сердца людей, потому что обладают способностью делать все невероятно простым. Лео был супергероем во время чемпионата мира в Катаре, он практически посадил Аргентину на свои плечи и привел их к окончательному успеху.

Что касается Роджера, мне нравился его теннис, и мне всегда было приятно наблюдать за его игрой. Когда я был более юным, я все время смотрел кадры его матчей», – сказал Алькарас.

Отметим, что Алькарас восстановился от травмы и в ближайшее время стартует на турнире в Буэнос-Айресе.