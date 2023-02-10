ATP10 февраля 2023, 09:03 | Обновлено 10 февраля 2023, 09:04
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ФОТО. Алькарас отправился в Буэнос-Айрес на первый турнир после травмы
Испанский теннисист возвращается на корт
10 февраля 2023, 09:03 | Обновлено 10 февраля 2023, 09:04
120
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Испанский теннисист Карлос Алькарас отправился в Буэнос-Айрес, где проведет первый турнир после травмы бедра.
«Скоро увидимся, Аргентина! Не терпится сыграть!» – написал испанец в соцсетях.
Отметим, что 19-летний спортсмен из-за травмы пропустил Открытый чемпионат Австралии и еще несколько недель, из-за чего потерял первую строчку мирового рейтинга.
Грунтовые соревнования категории ATP 250 под названием Argentina Open пройдут с 13 по 19 февраля.
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