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ATP
10 февраля 2023, 09:03 | Обновлено 10 февраля 2023, 09:04
120
0

ФОТО. Алькарас отправился в Буэнос-Айрес на первый турнир после травмы

Испанский теннисист возвращается на корт

10 февраля 2023, 09:03 | Обновлено 10 февраля 2023, 09:04
120
0
ФОТО. Алькарас отправился в Буэнос-Айрес на первый турнир после травмы
Instagram. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас отправился в Буэнос-Айрес, где проведет первый турнир после травмы бедра.

«Скоро увидимся, Аргентина! Не терпится сыграть!» – написал испанец в соцсетях.

Отметим, что 19-летний спортсмен из-за травмы пропустил Открытый чемпионат Австралии и еще несколько недель, из-за чего потерял первую строчку мирового рейтинга.

Грунтовые соревнования категории ATP 250 под названием Argentina Open пройдут с 13 по 19 февраля.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Буэнос-Айрес
Источник Sport.ua
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