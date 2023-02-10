ФОТО. Алькарас отправился в Буэнос-Айрес на первый турнир после травмы

Испанский теннисист Карлос Алькарас отправился в Буэнос-Айрес, где проведет первый турнир после травмы бедра.

«Скоро увидимся, Аргентина! Не терпится сыграть!» – написал испанец в соцсетях.

Отметим, что 19-летний спортсмен из-за травмы пропустил Открытый чемпионат Австралии и еще несколько недель, из-за чего потерял первую строчку мирового рейтинга.

Грунтовые соревнования категории ATP 250 под названием Argentina Open пройдут с 13 по 19 февраля.