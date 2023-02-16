Эрлинг ХОЛАНД: «Прошло 20 минут с тех пор, как я в последний раз забивал»

Голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу «горожан» над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

«Сити» – «мы», а не я. Мы – чемпионы, так что вы можете так сказать, да [это был чемпионский матч].

В перерыве Пеп сделал небольшие корректировки – в конце концов, у нас есть игроки высокого уровня, и мы должны выжимать из каждого игрока все [на что он способен], и сегодня мы сделали это. Нам нужно чаще играть подобным образом, и это то, что мы сделали сегодня – я горжусь каждым из парней и очень счастлив быть здесь.

Мы все согласны с тем, что «Арсенал» был лучшей командой в этом сезоне, поэтому играть против них на выезде непросто, – но мы провели потрясающую игру и набрали три действительно важных очка. Мы снова в гонке», – сказал норвежец.

О прекращении голевой засухи: «Прошло 20 минут с тех пор, как я в последний раз забивал, так что я должен продолжать работать!», – добавил Холанд, забивший в этом сезоне АПЛ 26 голов в 22 матчах.