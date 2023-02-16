Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Прошло 20 минут с тех пор, как я в последний раз забивал»
Англия
16 февраля 2023, 07:19 | Обновлено 16 февраля 2023, 07:39
626
2

Эрлинг ХОЛАНД: «Прошло 20 минут с тех пор, как я в последний раз забивал»

Эрлинг хочет забивать еще больше

16 февраля 2023, 07:19 | Обновлено 16 февраля 2023, 07:39
626
2
Эрлинг ХОЛАНД: «Прошло 20 минут с тех пор, как я в последний раз забивал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу «горожан» над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

«Сити» – «мы», а не я. Мы – чемпионы, так что вы можете так сказать, да [это был чемпионский матч].

В перерыве Пеп сделал небольшие корректировки – в конце концов, у нас есть игроки высокого уровня, и мы должны выжимать из каждого игрока все [на что он способен], и сегодня мы сделали это. Нам нужно чаще играть подобным образом, и это то, что мы сделали сегодня – я горжусь каждым из парней и очень счастлив быть здесь.

Мы все согласны с тем, что «Арсенал» был лучшей командой в этом сезоне, поэтому играть против них на выезде непросто, – но мы провели потрясающую игру и набрали три действительно важных очка. Мы снова в гонке», – сказал норвежец.

О прекращении голевой засухи: «Прошло 20 минут с тех пор, как я в последний раз забивал, так что я должен продолжать работать!», – добавил Холанд, забивший в этом сезоне АПЛ 26 голов в 22 матчах.

По теме:
Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Зинченко – лучший защитник Арсенала в матче с Манчестер Сити
Пеп ГВАРДИОЛА: «В первом тайме Арсенал был намного лучше нас»
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Футбол | 15 февраля 2023, 11:08 19
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»

Тренер уверен, что все наладится

ВИДЕО. Невероятный спринт. Адейеми вывел Боруссию Д вперед в игре с Челси
Футбол | 15 февраля 2023, 23:31 2
ВИДЕО. Невероятный спринт. Адейеми вывел Боруссию Д вперед в игре с Челси
ВИДЕО. Невероятный спринт. Адейеми вывел Боруссию Д вперед в игре с Челси

21-летний немец отличился на 63-й минуте

Красюк назвал причину, по которой может сорваться бой Усик – Фьюри
Бокс | 15.02.2023, 10:14
Красюк назвал причину, по которой может сорваться бой Усик – Фьюри
Красюк назвал причину, по которой может сорваться бой Усик – Фьюри
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
Биатлон | 15.02.2023, 17:00
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
Футбол | 16.02.2023, 00:59
Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al1515
Эта неделя под знаком плюс .Прекрасная волевая победа Мансити и прекрасная драка в отеле Турции где ребята из миная избили русских террористов и наказали примерно зверей за лозунги типа слава россии .Надолго отбили охоту при украинцах такое говорить .
Ответить
0
Al1515
Ребята с характером .В тяжёлой ситуации когда сравнял счёт арсенал мансити.прекрасно сыграл 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
14.02.2023, 11:50 3
Футбол
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
14.02.2023, 22:59 3
Футбол
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
14.02.2023, 13:42 3
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
14.02.2023, 17:10 7
Биатлон
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности