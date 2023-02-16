Роджер ШМИДТ: «В первом тайме у нас не все получалось»

Главный тренер португальской «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу над бельгийским «Брюгге» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме у нас не все получалось. «Брюгге» активно давил и создал несколько моментов на «втором этаже». Нам пришлось отбиваться, но даже в этих моментах мы показали свой класс. К концу первого тайма мы уже контролировали ход матча и стали активнее идти вперед, создавать моменты. Второй тайм тоже удался. Мы забили пенальти, а потом и второй мяч, который стал очень важным», - сказал Шмидт.