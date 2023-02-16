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Лига чемпионов
16 февраля 2023, 03:45 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:38
151
0

Грэм ПОТТЕР: «Сейчас у нас сложный период»

Наставник «Челси» – о поражении от «Боруссии» Дортмунд

16 февраля 2023, 03:45 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:38
151
0
Грэм ПОТТЕР: «Сейчас у нас сложный период»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все можно оценить по реакции болельщиков. Они настроены на позитив, видят игру команды и здорово ее принимают. Наша команда еще только строится, и мы знаем, что впереди много хорошего. Всегда требуется немного удачи, а так надо продолжать работать. Парни фантастически много трудятся, но сейчас у нас сложный период», - сказал Поттер.

Ответная встреча состоится 7 марта в Лондоне.

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Грэм Поттер Челси Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Челси
Источник BT Sport
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