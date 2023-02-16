Грэм ПОТТЕР: «Сейчас у нас сложный период»

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все можно оценить по реакции болельщиков. Они настроены на позитив, видят игру команды и здорово ее принимают. Наша команда еще только строится, и мы знаем, что впереди много хорошего. Всегда требуется немного удачи, а так надо продолжать работать. Парни фантастически много трудятся, но сейчас у нас сложный период», - сказал Поттер.

Ответная встреча состоится 7 марта в Лондоне.