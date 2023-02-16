Зинченко – лучший защитник Арсенала в матче с Манчестер Сити

В перенесенном поединке 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде выиграл у лондонского «Арсенала» со счетом 3:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, не отличившись результативными дейтствиями.

Авторитетный портал Whoscored оценил игру 26-летнего украинца в 6,2 балла. Это лучшая оценка среди игроков защиты «Арсенала».