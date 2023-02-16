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Англия
16 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 16 февраля 2023, 03:31
431
0

Зинченко – лучший защитник Арсенала в матче с Манчестер Сити

Whoscored оценил игру украинца в 6,2 балла

16 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 16 февраля 2023, 03:31
431
0
Зинченко – лучший защитник Арсенала в матче с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В перенесенном поединке 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде выиграл у лондонского «Арсенала» со счетом 3:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, не отличившись результативными дейтствиями.

Авторитетный портал Whoscored оценил игру 26-летнего украинца в 6,2 балла. Это лучшая оценка среди игроков защиты «Арсенала».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал - Манчестер Сити
Источник WhoScored
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