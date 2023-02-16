Англия16 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 16 февраля 2023, 03:31
431
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Зинченко – лучший защитник Арсенала в матче с Манчестер Сити
Whoscored оценил игру украинца в 6,2 балла
16 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 16 февраля 2023, 03:31
431
0
В перенесенном поединке 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде выиграл у лондонского «Арсенала» со счетом 3:1.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, не отличившись результативными дейтствиями.
Авторитетный портал Whoscored оценил игру 26-летнего украинца в 6,2 балла. Это лучшая оценка среди игроков защиты «Арсенала».
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