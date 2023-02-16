Лунин получил среднюю оценку за матч против Эльче

В поединке 21-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Эльче» со счетом 4:0.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин получил среднюю оценку – 6.6. Это самый низкий бал среди игроков, которые вышли на поле в стартовом составе «Реала».

Напомним, Лунин отыграл весь поединок, однако почти не имел возможности проявить себя, поскольку «Эльче» не нанес ни одного удара в створ ворот.