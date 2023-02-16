Испания16 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 16 февраля 2023, 02:45
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Лунин получил среднюю оценку за матч против Эльче
Whoscored оценил игру украинца в 6,6 балла
16 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 16 февраля 2023, 02:45
137
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В поединке 21-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Эльче» со счетом 4:0.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин получил среднюю оценку – 6.6. Это самый низкий бал среди игроков, которые вышли на поле в стартовом составе «Реала».
Напомним, Лунин отыграл весь поединок, однако почти не имел возможности проявить себя, поскольку «Эльче» не нанес ни одного удара в створ ворот.
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