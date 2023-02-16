Пеп ГВАРДИОЛА: «В первом тайме Арсенал был намного лучше нас»
Наставник «Манчестер Сити» – о победе над «канонирами»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.
«В первом тайме «Арсенал» был намного лучше нас. Мы были недостаточно заряженными. Возможно, причина в моих корректировках. Во втором тайме мы были намного сильнее, агрессивнее и намного лучше. И да, мы это сделали.
Если они выиграют отложенный матч, то возглавят лигу. То, что они сделали, невероятно, и мы все еще там. Судьба чемпионства будет решаться в последних 8 или 10 играх. Осталось 15. Это много, а впереди Лига чемпионов. Много матчей — это утомительно для игроков», - сказал Гвардиола.
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