Пеп ГВАРДИОЛА: «В первом тайме Арсенал был намного лучше нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

«В первом тайме «Арсенал» был намного лучше нас. Мы были недостаточно заряженными. Возможно, причина в моих корректировках. Во втором тайме мы были намного сильнее, агрессивнее и намного лучше. И да, мы это сделали.

Если они выиграют отложенный матч, то возглавят лигу. То, что они сделали, невероятно, и мы все еще там. Судьба чемпионства будет решаться в последних 8 или 10 играх. Осталось 15. Это много, а впереди Лига чемпионов. Много матчей — это утомительно для игроков», - сказал Гвардиола.