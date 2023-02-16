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Англия
16 февраля 2023, 01:55 | Обновлено 16 февраля 2023, 02:03
272
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «В первом тайме Арсенал был намного лучше нас»

Наставник «Манчестер Сити» – о победе над «канонирами»

16 февраля 2023, 01:55 | Обновлено 16 февраля 2023, 02:03
272
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «В первом тайме Арсенал был намного лучше нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

«В первом тайме «Арсенал» был намного лучше нас. Мы были недостаточно заряженными. Возможно, причина в моих корректировках. Во втором тайме мы были намного сильнее, агрессивнее и намного лучше. И да, мы это сделали.

Если они выиграют отложенный матч, то возглавят лигу. То, что они сделали, невероятно, и мы все еще там. Судьба чемпионства будет решаться в последних 8 или 10 играх. Осталось 15. Это много, а впереди Лига чемпионов. Много матчей — это утомительно для игроков», - сказал Гвардиола.

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Источник BBC
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