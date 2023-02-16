Лига Европы16 февраля 2023, 00:38 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Барселона – Манчестер Юнайтед
Поединок состоится в четверг, 16 февраля
16 февраля 2023, 00:38 |
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В четверг, 16 февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.
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Барселона – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Поединок Барселона – Манчестер Юнайтед в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.
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