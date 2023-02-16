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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Барселона – Манчестер Юнайтед
Лига Европы
16 февраля 2023, 00:38 |
65
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Барселона – Манчестер Юнайтед

Поединок состоится в четверг, 16 февраля

16 февраля 2023, 00:38 |
65
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Барселона – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Барселона – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Поединок Барселона – Манчестер Юнайтед в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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