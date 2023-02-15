Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы любим Мудрика, но нужно научиться жить без него»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мыслями о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против французского «Ренна»:

– Осенью у вас был яркий тренерский дебют в Лиге чемпионов. Какие ожидания от завтрашнего в Лиге Европы?



– Это привилегия, что мы находимся здесь, на этом же стадионе в Варшаве. Это значит, что мы прошли определенный положительный путь, чтобы и дальше быть в Лиге Европы, зная, какие команды не попали на эту стадию. Приведу один пример: «Атлетико» (Мадрид). Или в этом же турнире играет «Барселона». Это доказательство того, что стабильность и движение команды возрастают и уверенность так же. И с теми же мечтами, с которыми мы начали этот сезон, они остаются. И подольше мы хотим побыть в этом турнире.

Несколько месяцев играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы – это очень большая вещь для нас, для новой команды, собравшейся полгода назад. И мы не хотим останавливаться, а хотим думать, что невозможное может оказаться возможным.

– Учитывая, что во Франции продолжается чемпионат, вы с соперником подходите к игре не в равных условиях. Чем будете компенсировать недостаток игровой практики?



– Да, мы не в равных условиях, но вообще и жизнь сейчас не складывается в равных условиях. Две страны – Франция и Украина – не в равных условиях, и мы это должны воспринять как настоящие бойцы. Конечно, у «Ренна» продолжается чемпионат, они в другом тонусе – четыре дня назад сыграли последний матч. Мы свой последний сыграли 23 ноября против «Ворсклы», и это достаточно много времени без официальных поединков.

Для нас это будет достаточно неопределенная ситуация: с одной стороны, есть отсутствие игровой практики на таком уровне, потому что есть только турецкие сборы, товарищеские игры, с другой, можем компенсировать этот гандикап безумной мотивацией и единством, которые нас характеризовали за последние полгода. Так что неопределенность как раз мотивирует. Это я называю «страх». Журналисты знают, потому что я неоднократно говорил об этом страхе. Но это не тот страх, что блокирует, а тот, который настраивает тебя с большей концентрацией на следующую игру, оппонента, стресс. И мы это хотим ощутить еще раз завтра.

– У «Ренна» сейчас не лучшая серия – 4 поражения в 5 матчах. Будет ли это в пользу «Шахтера»? И решили ли вы, как команда будет играть без Мудрика и кем вы его замените?



– Мы говорим о «Ренне», который до чемпионата мира был одной из лучших команд в Европе по своей форме. Это показывает сама статистика: они не проигрывали 17 матчей подряд и находились в верхней части входящего в топ-5 лиг французского чемпионата. С другой стороны, от мундиаля до сегодняшнего дня они имеют маленький кризис в результатах, где не все получалось так, как они привыкли. Конечно, мы тоже хотим этим воспользоваться.

Однако я два фактора привел – это отсутствие нашего тонуса, который мы будем компенсировать на 100 процентов мотивацией и желанием. Мы долго не играли официальные матчи, и начинать в Лиге Европы – это увеличение мотивации и характера, чтобы показать завтра лучшие качества.

А что касается Мудрика, Мишу мы любим и всегда будем за него болеть, но должны научиться жить без него. И у того футболиста, который будет играть на его позиции, есть другой профайл, будет играть немного иначе. Конечно, такого футболиста не купишь на рынке, таких почти нет. Но все равно есть несколько игроков, которые могут заменить его, с другим профайлом, другими характеристиками, которые помогут команде. Думаю, все будет хорошо, через некоторое время еще сыграемся, сплотимся, и команда покажет себя как можно лучше. Мудрику желаем всего лучшего, и он это знает, но наша жизнь должна продолжаться без него. Это футбол.

И еще я хотел бы сказать: надеюсь, что завтра болельщики на стадионе, люди, которые придут, дадут нам толчок, чтобы получить положительный результат. И особенно два мальчика, которые здесь сидят, – Илья и Никита. Они присоединятся к нам на стадионе и будут поддерживать, потому что мы с ними еще крепче команды. И дай Бог, чтобы завтра это отразилось на результате.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Ренном» состоится завтра, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.