Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мудрика точно будет не хватать, но мы уже ищем варианты»
Главный тренер «Шахтера» – про предстоящий матч ЛЕ против «Ренна»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мыслями о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против французского «Ренна»:
«Ренн» – первоклассная команда. Они уже в хорошей форме и сейчас вполне конкурентоспособны в Лиге 1. Мы за ними наблюдаем и анализируем.
Это определенно недостаток, что после зимнего перерыва мы сыграли всего пару игр. Тем не менее, я надеюсь, что мы будем готовы.
Мудрика точно будет не хватать, но мы уже ищем варианты, чтобы заменить его.
Фавориты не всегда побеждают, мы доказали это в Лиге чемпионов УЕФА. Фаворит должен быть лучше вас во время матча, и бывает, что иногда аутсайдер является лучшей командой по ходу игры и выходит победителем, потому что у этой команды больше мотивации».
Поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Ренном» состоится завтра, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
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