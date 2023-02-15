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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мудрика точно будет не хватать, но мы уже ищем варианты»
Лига Европы
15 февраля 2023, 21:32 |
677
2

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мудрика точно будет не хватать, но мы уже ищем варианты»

Главный тренер «Шахтера» – про предстоящий матч ЛЕ против «Ренна»

15 февраля 2023, 21:32 |
677
2
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мудрика точно будет не хватать, но мы уже ищем варианты»
УЕФА. Игор Йовичевич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мыслями о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против французского «Ренна»:

«Ренн» – первоклассная команда. Они уже в хорошей форме и сейчас вполне конкурентоспособны в Лиге 1. Мы за ними наблюдаем и анализируем.

Это определенно недостаток, что после зимнего перерыва мы сыграли всего пару игр. Тем не менее, я надеюсь, что мы будем готовы.

Мудрика точно будет не хватать, но мы уже ищем варианты, чтобы заменить его.

Фавориты не всегда побеждают, мы доказали это в Лиге чемпионов УЕФА. Фаворит должен быть лучше вас во время матча, и бывает, что иногда аутсайдер является лучшей командой по ходу игры и выходит победителем, потому что у этой команды больше мотивации».

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Ренном» состоится завтра, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

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Источник УЕФА
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Комментарии 2
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Весняна Сова
Вы должны были найти замену месяц назад. Жулики. 70 лямов расписали по карманам.
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-1
Burevestnik
можливо треба ризикувати і брати когось з Ю-19 ?
Чи там відсутні хороші кандидати?
Може вболівальника ШД щось знають...
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-1
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