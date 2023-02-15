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  4. САРАПИЙ: «Мы очень ждем матч против АЕК. Все готовы к поединку»
Лига конференций
15 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:06
184
0

САРАПИЙ: «Мы очень ждем матч против АЕК. Все готовы к поединку»

Защитник «Днепра-1» ответил на вопрос перед игрой Лиги конференций

15 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:06
184
0
САРАПИЙ: «Мы очень ждем матч против АЕК. Все готовы к поединку»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник СК «Днепр-1» Эдуард Сарапий ответил на вопрос перед матчем 1/16 финала Лиги конференций против АЕК Ларнака, который состоится 16 февраля.

– Какая сейчас атмосфера в команде? Как чувствуют себя ребята?

– Хорошо чувствуют, все готовятся к матчу. У нас все отлично. Для нас это будет только первая официальная игра после продолжительного перерыва. Мы очень ждем этого матча и уже хотим поскорее включиться в возобновление этого сезона.

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АЕК Ларнака Днепр-1 Лига конференций АЕК Ларнака - Днепр-1 Эдуард Сарапий
Источник СК Днепр-1
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