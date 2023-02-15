САРАПИЙ: «Мы очень ждем матч против АЕК. Все готовы к поединку»

Защитник СК «Днепр-1» Эдуард Сарапий ответил на вопрос перед матчем 1/16 финала Лиги конференций против АЕК Ларнака, который состоится 16 февраля.

– Какая сейчас атмосфера в команде? Как чувствуют себя ребята?

– Хорошо чувствуют, все готовятся к матчу. У нас все отлично. Для нас это будет только первая официальная игра после продолжительного перерыва. Мы очень ждем этого матча и уже хотим поскорее включиться в возобновление этого сезона.