Лига конференций15 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:06
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САРАПИЙ: «Мы очень ждем матч против АЕК. Все готовы к поединку»
Защитник «Днепра-1» ответил на вопрос перед игрой Лиги конференций
15 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 15 февраля 2023, 23:06
184
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Защитник СК «Днепр-1» Эдуард Сарапий ответил на вопрос перед матчем 1/16 финала Лиги конференций против АЕК Ларнака, который состоится 16 февраля.
– Какая сейчас атмосфера в команде? Как чувствуют себя ребята?
– Хорошо чувствуют, все готовятся к матчу. У нас все отлично. Для нас это будет только первая официальная игра после продолжительного перерыва. Мы очень ждем этого матча и уже хотим поскорее включиться в возобновление этого сезона.
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