Александр КУЧЕР: «Понимаем, что АЕК – фаворит матча»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги конференций против АЕКа из Ларнаки (16 февраля):

– Есть ли сейчас в команде травмированные игроки?

– В целом все ребята себя хорошо чувствуют, но травмированы – это Лучкевич, Пурита, есть повреждения у Адамюка, и уже завтра в ранке мы посмотрим, сможет ли он играть. Также есть повреждения у Матарриты и он завтра не примет участие в матче.

– На ваш личный взгляд, в какой форме сейчас находится АЕК?

– Команда очень хорошо выступает на внутренней арене, за исключением последнего матча, когда 1:1 сыграли, у АЕКа было 10 или 11 побед. Так что команда сыграна, мощна и набрала хороший ход. У них есть хорошие игроки, хотя да, есть и травмированные, которые завтра не сыграют, но все равно – это очень крепкая команда, умеющая играть в футбол и получать положительный результат. Нас будет ждать очень трудная игра завтра.

– Чувствуете, что ваша команда сейчас не в такой хорошей форме, ведь у «Днепра-1» не было официальных матчей?

– Конечно, мы понимаем, что АЕК – фаворит этого матча. Соперники на ходу, у них продолжается чемпионат, в то время как у нас до сих пор перерыв и мы официальных матчей еще не проводили, а эта игра будет только первой в году. Конечно, нам будет тяжело, но мы будем отдавать все свои силы на футбольном поле, чтобы получить положительный для нас результат. Понимаем, что противостояние состоит не из одного матча, а будет еще ответная игра. Нам нужно быть хорошо сыграть и физически, и ментально.

– Насколько удобно вам было готовиться последнюю неделю здесь на Кипре?

– Конечно, приезд на Кипр был для нас плановым. Мы находились на сборе, и планировали продолжить подготовку к матчу уже на Кипре, потому что понимали, что нам здесь играть с АЕК оми от этого отталкивались. Поэтому мы и приехали через неделю, чтобы адаптироваться, хотя скажу, что климат в том месте, где мы проводили сборы примерно такой же, как и здесь.

– Есть ли игрок в составе АЕКа, которого вы хотели бы отметить?

– В команде очень много хороших футболистов. В первую очередь соперник сильный как команда. Есть такие исполнители как Дьюрчо, Густаву, Понс, Альтман – очень много хороших игроков. Не считаю, что можно выделять кого-то одного, а все они сильны в первую очередь как команда.