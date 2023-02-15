Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Понимаем, что АЕК – фаворит матча»
Лига конференций
15 февраля 2023, 20:39 |
418
0

Александр КУЧЕР: «Понимаем, что АЕК – фаворит матча»

Тренер «Днепра-1» – о матче Лиги конференций

15 февраля 2023, 20:39 |
418
0
Александр КУЧЕР: «Понимаем, что АЕК – фаворит матча»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги конференций против АЕКа из Ларнаки (16 февраля):

– Есть ли сейчас в команде травмированные игроки?
– В целом все ребята себя хорошо чувствуют, но травмированы – это Лучкевич, Пурита, есть повреждения у Адамюка, и уже завтра в ранке мы посмотрим, сможет ли он играть. Также есть повреждения у Матарриты и он завтра не примет участие в матче.

– На ваш личный взгляд, в какой форме сейчас находится АЕК?
– Команда очень хорошо выступает на внутренней арене, за исключением последнего матча, когда 1:1 сыграли, у АЕКа было 10 или 11 побед. Так что команда сыграна, мощна и набрала хороший ход. У них есть хорошие игроки, хотя да, есть и травмированные, которые завтра не сыграют, но все равно – это очень крепкая команда, умеющая играть в футбол и получать положительный результат. Нас будет ждать очень трудная игра завтра.

– Чувствуете, что ваша команда сейчас не в такой хорошей форме, ведь у «Днепра-1» не было официальных матчей?
– Конечно, мы понимаем, что АЕК – фаворит этого матча. Соперники на ходу, у них продолжается чемпионат, в то время как у нас до сих пор перерыв и мы официальных матчей еще не проводили, а эта игра будет только первой в году. Конечно, нам будет тяжело, но мы будем отдавать все свои силы на футбольном поле, чтобы получить положительный для нас результат. Понимаем, что противостояние состоит не из одного матча, а будет еще ответная игра. Нам нужно быть хорошо сыграть и физически, и ментально.

– Насколько удобно вам было готовиться последнюю неделю здесь на Кипре?
– Конечно, приезд на Кипр был для нас плановым. Мы находились на сборе, и планировали продолжить подготовку к матчу уже на Кипре, потому что понимали, что нам здесь играть с АЕК оми от этого отталкивались. Поэтому мы и приехали через неделю, чтобы адаптироваться, хотя скажу, что климат в том месте, где мы проводили сборы примерно такой же, как и здесь.

– Есть ли игрок в составе АЕКа, которого вы хотели бы отметить?
– В команде очень много хороших футболистов. В первую очередь соперник сильный как команда. Есть такие исполнители как Дьюрчо, Густаву, Понс, Альтман – очень много хороших игроков. Не считаю, что можно выделять кого-то одного, а все они сильны в первую очередь как команда.

По теме:
АЕК Ларнака – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Тренер АЕКа: «С Днепром-1 мы должны быть почти безупречными»
АЕК Ларнака – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Кучер Днепр-1 АЕК Ларнака - Днепр-1 АЕК Ларнака Лига конференций
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хотят в ЛЧ. Ювентус поставил перед Аллегри цель на концовку сезона
Футбол | 15 февраля 2023, 17:11 3
Хотят в ЛЧ. Ювентус поставил перед Аллегри цель на концовку сезона
Хотят в ЛЧ. Ювентус поставил перед Аллегри цель на концовку сезона

Туринцам нужна путевка в чемпионский евротурнир

Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Бокс | 15 февраля 2023, 13:27 3
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»

Красюк не исключает, что бой может сорваться

Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Футбол | 15.02.2023, 14:35
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Заря просматривает на сборах 4-х игроков: двух легионеров и двух украинцев
Футбол | 15.02.2023, 20:40
Заря просматривает на сборах 4-х игроков: двух легионеров и двух украинцев
Заря просматривает на сборах 4-х игроков: двух легионеров и двух украинцев
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Футбол | 15.02.2023, 00:27
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
14.02.2023, 09:50 16
Футбол
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
ШАЦКИХ: «Установка на игру с Динамо была очень короткой»
14.02.2023, 21:54 5
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
14.02.2023, 17:10 7
Биатлон
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
13.02.2023, 17:20 6
Биатлон
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
15.02.2023, 02:23
Футбол
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
15.02.2023, 05:20 3
Футбол
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности